Каррера может продолжить карьеру в Иране, сообщают СМИГазета.Ru 20:30

Бывший тренер московского "Спартака" Массимо Карреру может продолжить карьеру в Иране, сообщает "Советский спорт". По информации Tehran Times, Каррера попал в сферу интересов иранского клуба "Персеполис".

Каррера может продолжить карьеру в Иране, сообщают СМИ

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