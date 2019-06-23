Футбол

Каррера может продолжить карьеру в Иране, сообщают СМИГазета.Ru 20:30

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Бывший тренер московского "Спартака" Массимо Карреру может продолжить карьеру в Иране, сообщает "Советский спорт". По информации Tehran Times, Каррера попал в сферу интересов иранского клуба "Персеполис".
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