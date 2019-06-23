Футбол
Каррера может продолжить карьеру в ИранеСоветский спорт вчера в 23:23
Персеполис ищет замену хорватскому наставнику Бранко Иванковичу, который перешел на работу в саудовский клуб Аль-Ахли. Отметим, что новый чемпионат Ирана стартует 30 июля. Массимо Каррера тренировал Спартак в 2016 - 2018 годах.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:12, Вашингтон
Армия и оружие
По «танку» с нескольких километров: кадры первого применения ракеты для модернизированного «Ночного охотника»
«Звезда» публикует кадры первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) – новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который в ближайшее время поступит на вооружение российской армии.
Обновлено в 01:00
Политика
Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию
Как сообщал «Новый День», вечером 21 июня президент РФ Владимир Путин на фоне массовых протестов в Тбилиси временно запретил отечественным авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.
Обновлено вчера в 10:58
Авто
Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные подержанные иномарки в России.
Обновлено вчера в 17:25
Здоровье
Малышева сравнила еду с наркотиками
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 01:38
Политика
Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный алкоголь
Роспотребнадзор дал рекомендации потребителям по выбору алкоголя, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено вчера в 11:36
Общество
Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»
Участники движения «жёлтых жилетов» в 32-й раз провели субботнюю акцию на улицах французских городов.
Обновлено вчера в 17:27
Авто
Tesla Model X протянул 130-тонный Boeing Dreamliner
Крохотный автомобиль весом 2,5 тонны, протащил 130-тонный пассажирский авиалайнер Boeing Dreamliner на 300 метров.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие
США по указу Трампа провели кибератаку на ракетные системы Ирана
Президент США Дональд Трамп одобрил кибератаку на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Обновлено вчера в 19:08
Гаджеты
Компания Xiaomi показала на видео новейший смартфон CC9
В Сети был продемонстрирован рендер нового китайского смартфона Xiaomi CC9.
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено вчера в 06:12
Армия и оружие
Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа
Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Политика
В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»
Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено вчера в 10:57
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разочаровали поклонников своей сухостью
"С днем рождения, Ваше Королевское Высочество принц Уильям", — написали принц Уильям и Маркл.
Обновлено вчера в 21:28
Футбол
Интервью: «Овертайм» с Геннадием Орловым
Г. Орлов ― Ваня, вы правильно заметили.
Обновлено 20 июня в 10:54
Единоборства
Артём Лобов выиграл бой против Малиньяджи
Бывший боец смешанного стиля Артём Лобов одержал победу в бое против экс-чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knickle FC.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено вчера в 18:42
Политика
МИД Грузии: опасность для туристов из-за событий в Тбилиси отсутствует
В грузинском внешнеполитическом ведомстве заверили, что акции протеста в центре Тбилиси не представляют угрозы иностранным туристам, в том числе российским.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен
Обновлено в 00:41
Происшествия
400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Авто
Один из трёх кемперов Porsche уйдёт с молотка
Аукцион Mecum в калифорнийском городе Монтерей пустит с молотка редчайший фургон Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 года выпуска, который был сделан всего в трёх экземплярах.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
«Кьево» продал еще двух защитников
Ранее «Кьево» покинули еще два игрока обороны: Фабио Депаоли ушел в «Сампдорию», а Фабрицио Каччаторе — в «Кальяри».
Обновлено в 01:23
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено 21 июня в 21:13
Политика
Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии
Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
Обновлено в 00:48