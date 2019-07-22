С Хохловым будет проведена «профилактическая» беседа, целью которой является попытка разобраться в происходящем. Также известно, что встреча в верхах не повлияет на трансферную политику клуба — как и было обещано, в ближайшее время состав «Динамо» должны пополнить как минимум два новичка.

с чего всё началось

Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», в скором времени главный тренер «бело-голубых» Дмитрий Хохлов может быть освобождён от занимаемой должности. В числе потенциальных преемников специалиста называются бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев и экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера.

Каррера или Бердыев могут сменить Хохлова в «Динамо»

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