Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», в скором времени главный тренер «бело-голубых» Дмитрий Хохлов может быть освобождён от занимаемой должности. В числе потенциальных преемников специалиста называются бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев и экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера.

Каррера или Бердыев могут сменить Хохлова в «Динамо»

Экономика Beluga Group в I полугодии сохранила отгрузки алкоголя на прошлогоднем уровне Отгрузки Beluga Group, одного из крупнейших в России производителей водки, в первом полугодии 2019 года сохранились на уровне прошлого года и составили 5,6 миллиона декалитров, говорится в сообщении компании.

Космос Индия запустила к Луне межпланетную станцию и луноход Индия провела успешный запуск межпланетной станции «Чандраян-2» с луноходом на борту.

Политика США ввели санкции против китайской компании за покупку иранской нефти США ввели санкции против компании из Китая за покупку иранской нефти, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Политика Путин отменил санкции против Эритреи Президент России Владимир Путин отменил санкции в отношении Эритреи, введенные девять лет назад.

Происшествия Из-за ЧП с поездами в Коми организовали дополнительные авиарейсы Дополнительные авиарейсы организовали в Республике Коми из-за нарушенного железнодорожного сообщения в связи с размывом путей и сходом с рельсом грузовых вагонов.

Армия и оружие Россия обсуждает с Турцией совместное производство компонентов С-400 Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Москва и Анкара рассматривают возможность совместного производства элементов для зенитных ракетных комплексов С-400.

Кино Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82» В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.

Экономика Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.

Общество Кабмин одобрил единые правила потребления табака и электронных сигарет Правительство России поддержало единое регулирование оборота, потребления, рекламы обычных и электронных сигарет.

Путешествия Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.

Происшествия Канадский сержант «превратилась» в кошку, говоря про двойное убийство Королевская канадская конная полиция извинилась за происшествие и позднее залила версию без фильтров.

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Политика В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Общество В Москве планируют отреставрировать особняк купца Мельникова В столице планируют отреставрировать особняк купца Мельникова, расположенный в Волковом переулке.

Экономика Western Union ограничила сумму переводов за границу 29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

Армия и оружие ВСУ провалили попытку спровоцировать защитников ЛНР Украинские оккупационные войска попытались спровоцировать военнослужащих Луганской Народной Республики на ответный огонь, однако план карателей провалился.

Политика Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко Пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что он никуда не исчезал, а отправился в "официальный отпуск".