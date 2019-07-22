Футбол

Каррера или Бердыев могут сменить Хохлова в «Динамо»Metaratings 09:52

Динамо — Рубин
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
3′
Евгений Башкиров
37′
Евгений Башкиров
46′
Виталий Денисов
Данил Степанов
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
46′
46′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микельтадзе
Артур Юсупов
Кирилл Панченко
58′
63′
Зураб Давиташвили
Кирилл Панченко
68′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
68′
70′
Данил Степанов
Шарль Каборе
72′
77′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
Себастьян Шиманьский
82′
90′+1′
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Вячеслав Подберезкин
90′+3′
Бека Микельтадзе
90′+5′
Юрий Дюпин
Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», в скором времени главный тренер «бело-голубых» Дмитрий Хохлов может быть освобождён от занимаемой должности. В числе потенциальных преемников специалиста называются бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев и экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов вызван на «ковер» в ВТБ

С Хохловым будет проведена «профилактическая» беседа, целью которой является попытка разобраться в происходящем. Также известно, что встреча в верхах не повлияет на трансферную политику клуба — как и было обещано, в ближайшее время состав «Динамо» должны пополнить как минимум два новичка.
Bookmaker-ratings.ru08:50

Подробнее о событии

Каррера и Бердыев — в числе кандидатов на пост главного тренера «Динамо» в случае увольнения Хохлова

Sport24.ru09:28

Бердыев возглавит «Динамо» в случае поражения в матче с «Уралом»

Sports.ru11:48

Каррера или Бердыев могут сменить Хохлова в «Динамо»

Metaratings09:52

Каррера может возглавить «Динамо»

Sport.ru09:59

«Рейтинг букмекеров»: Каррера или Бердыев могут заменить Хохлова в «Динамо»

Бомбардир.ру09:49

Каррера может сменить Хохлова у руля московского «Динамо»

ProstoProSport09:38

Бердыев и Каррера — в числе возможных преемников Хохлова в «Динамо»

Чемпионат09:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:17, Вашингтон
Здоровье

Минздрав Подмосковья напомнил о первой помощи при укусе змеи

Если вы заметили змею на небольшом расстоянии, но она не ведет себя агрессивно, нужно замереть и дождаться, когда она уползет или отойти подальше.
Обновлено в 12:35
Футбол

«Ювентус» готов продать Матюиди. Игроком интересуется «Монако»

Как сообщает Sky Sports, туринский клуб хочет получить за 32-летнего француза от 25 до 30 миллионов евро.
Обновлено 20 июля в 20:11
Происшествия

РЖД ограничили продажу билетов на поезда из-за ЧП в Коми

Обновлено в 07:00
Футбол

«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков

В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 13:41
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Политика

Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране

Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Политика

Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Политика

Медведев освободил от должности замруководителя Ростуризма

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замруководителя Ростуризма Николая Королёва.
Обновлено в 13:41
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву

Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
Обновлено в 11:33
Политика

Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами»

Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что значительная часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Происшествия

В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа

Обновлено в 11:50
Политика

Трамп заявил, что США могут «выиграть войну в Афганистане за неделю»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США могут завершить войну в Афганистане за неделю, однако это приведет к гибели 10 миллионов человек.
Обновлено в 14:06
Путешествия

Из Екатеринбурга ушел еще один крупный европейский авиаперевозчик

Компания Finnair (Финляндия) с 10 октября прекращает полеты из Екатеринбурга в Хельсинки, об этом сообщил директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 11:28
Происшествия

В Великобритании чайка похитила чихуахуа

Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Экономика

Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 04:19
Общество

Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки

Овнов ждут перспективные поездки.
Обновлено вчера в 18:00
Кино

Блокбастер «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Мстители: Финал» стал сам кассовым фильмом в истории.
Обновлено вчера в 00:10
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

Обновлено в 11:18
Происшествия

Депутата Госсовета Коми обнаружили мертвым родственники

Тело Чупрова обнаружили его родственники в квартире в Сыктывкаре в минувшее воскресенье, 21 июля.
Обновлено в 08:45
Футбол

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.
Обновлено в 13:02
Политика

Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 05:55
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Политика

Нацполиция направила на избирательный округ Пашинского вертолет со спецназом

Отмечается, что решение направить в Коростень спецназ было принято после поступления информации о возможных провокациях.
Обновлено в 11:17
Путешествия

Лоукостер «Победа» планирует летать в Египет и продавать туда туры

Обновлено вчера в 18:55
Политика

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив

В Ашхабаде и велаятских центрах сдаются в эксплуатацию оснащенные инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, фармацевтические предприятия.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Грузинские военные ответили на заявления России

Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на "вызывающие эмоции" заявления России продолжением стратегического курса республики, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой Североатлантического альянса.
Обновлено в 07:49
Авто

На машины для российских гаишников выделили 6,4 млрд рублей

Министерство внутренних дел России закупит новые патрульные автомобили на 6,4 млрд рублей.
Обновлено в 10:59
ещё по теме
Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное