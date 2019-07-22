Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», в скором времени главный тренер «бело-голубых» Дмитрий Хохлов может быть освобождён от занимаемой должности. В числе потенциальных преемников специалиста называются бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев и экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера.

Каррера или Бердыев могут сменить Хохлова в «Динамо»

Футбол Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо» Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.

Финансы Банк «Россия» подал к «ЮТэйр» иск на 155 млн рублей Банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании "ЮТэйр" на сумму 155,4 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Политика Партия «Слуга народа» набирает 42,76% после обработки 75% протоколов Партия президента Украины «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду с 42,76% голосов после обработки 75,22% электронных протоколов в понедельник, 22 июля.

Экономика Уолл-стрит растет в ожидании отчетов Facebook и Amazon На наступившей неделе американский рынок ожидает отчетов компаний Facebook и Amazon, а также продолжения торговых переговоров между США и Китаем.

Кино Объявлено о закрытии сериала «Воронины» Актриса Екатерина Волкова сообщила, что 24-й сезон российского сериала «Воронины» станет последним.

Политика Путин отменил санкции России в отношении Эритреи Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.

Спорт В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований, следует из электронной базы данных Госдумы.

Происшествия В Сыктывкаре покончил с собой депутат Госсовета Коми В Сыктывкаре покончил с собой депутат Государственного совета Коми Алексей Чупров.

Кино «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.

Игры Спустя шесть лет Beyond: Two Souls добралась до РС — игра уже доступна в Epic Games Store Пока оба тайтла, как и «Детройт» чуть позже, на РС будут доступны только в Epic Games Store, но позже доберутся и до других площадок вроде Steam.

Происшествия Под Челябинском мужчина умер от укуса гадюки В пресс-службе администрации Сосновского района Челябинской области сообщили, что местный житель умер в результате укуса гадюки.

Авто Продажи Toyota RAV4 нового поколения стартуют осенью Компания Toyota готовит кроссовер RAV4 пятого поколения к выходу на новый рынок.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Общество Навальный нашел у телеведущего Соловьева вид на жительство в Италии Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный нашел у телеведущего Владимира Соловьева вид на жительство в Италии.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Путешествия Названо место россиян в рейтинге активных путешественников Граждане России оказались на 9 месте в рейтинге самых активных зарубежных путешественников, передает РИА "Новости" со ссылкой на исследование крупной платежной системы.

Здоровье Назван напиток, который разрушает кости изнутри Сладкая газировка разрушает кости изнутри, а также вызывает ряд других последствий, сообщает "Московский комсомолец".

Политика Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.

Политика В правительстве Украины прошли масштабные обыски Правоохранительные органы проводят следственные действия в служебных помещениях кабмина, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятии «Спецтехноэкспорт».

Политика Зампред правления Новатэка Джетвей получил российское гражданство Указом президента России Владимира Путина заместитель председателя правления НОВАТЭКа американец Марк Джетвей получил российское гражданство.

Политика Экс-губернатор Ломбардии переведен из тюрьмы под домашний арест Бывший губернатор провинции Ломбардия (Милан) Роберто Формигони отпущен из тюрьмы под домашний арест, передает Mediaset в понедельник, 22 июля.

Авто Hyundai Sonata Hybrid обзаведется крышей из солнечных батарей После появления подробностей о новой технологии Active Shift Control (ASC) для гибридных авто, Hyundai показала первую модель с инновационным решением Sonata Hybrid 2020 модельного года.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Происшествия В Коми сошли с рельсов вагоны с углем Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко В Генпрокуратуре Украины опровергли информацию об "исчезновении" генерального прокурора страны Юрия Луценко, сообщает РИА "Новости".

Общество В России ужесточат правила провоза овощей и фруктов через границу Премьер Дмитрий Медведев утвердил новые правила провоза через границу цветов, фруктов, овощей и другой продукции с высоким фитосанитарным риском.