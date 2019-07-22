Футбол

Каррера или Бердыев могут сменить Хохлова в «Динамо»Metaratings 09:52

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Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», в скором времени главный тренер «бело-голубых» Дмитрий Хохлов может быть освобождён от занимаемой должности. В числе потенциальных преемников специалиста называются бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев и экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера.
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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