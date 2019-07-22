Футбол
Каррера или Бердыев могут сменить Хохлова в «Динамо»Metaratings 09:52
Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», в скором времени главный тренер «бело-голубых» Дмитрий Хохлов может быть освобождён от занимаемой должности. В числе потенциальных преемников специалиста называются бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев и экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера.
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