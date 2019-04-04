Футбол

Каррера был готов возглавить «Ювентус»Матч ТВ 16:13

Итальянский тренер Массимо Каррера рассказал, что был готов к тому, чтобы возглавить «Ювентус».
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Массимо Каррера: Я готов возглавить «Ювентус»

Советский спорт16:21

Каррера: «Я был готов тренировать „Ювентус“»

Евро-футбол.ру15:47

Каррера был готов возглавить «Ювентус»

Матч ТВ16:13

Каррера: был готов возглавить «Ювентус»

Чемпионат15:57

Каррера был готов возглавить «Ювентус»

Sportbox.RU16:13

Массимо Каррера готов возглавить «Ювентус»

Спорт-Экспресс15:07

Каррера: «Я уже работал в „Ювентусе“ и готов его возглавить»

Sport24.ru14:59
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Происшествия

Автобус въехал в толпу пешеходов в пригороде Парижа

По свидетельствам очевидцев, стоявший на месте автобус внезапно тронулся с места и въехал в группу людей.
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
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Происшествия

Автомобиль сбил ребенка в Зеленограде и скрылся с места ДТП

Автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего в Зеленограде, после чего скрылся с места ДТП.
Обновлено в 15:23
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

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ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе

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Массимо Каррера
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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