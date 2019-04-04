Футбол

Каррера был готов возглавить «Ювентус»Матч ТВ вчера в 16:13

Итальянский тренер Массимо Каррера рассказал, что был готов к тому, чтобы возглавить «Ювентус».
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Массимо Каррера готов возглавить «Ювентус»

Спорт-Экспрессвчера в 15:07

Каррера был готов возглавить «Ювентус»

Sportbox.RUвчера в 16:13

Каррера был готов возглавить «Ювентус»

Матч ТВвчера в 16:13

Каррера: был готов возглавить «Ювентус»

Чемпионатвчера в 15:57

Массимо Каррера: Я готов возглавить «Ювентус»

Советский спортвчера в 16:21

Каррера: «Я уже работал в „Ювентусе“ и готов его возглавить»

Sport24.ruвчера в 14:59

Каррера: «Я готов возглавить туринский „Ювентус“»

Sport.ruвчера в 17:43
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Политика

Быстрый тест не выявил психоактивных веществ в организме Порошенко

Быстрый тест показал отсутствие в организме кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко психоактивных веществ, заявил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.
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В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

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Обновлено вчера в 23:02
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Хоккей

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Обновлено в 06:43
Происшествия

Семилетний мальчик умер после сделанного в больнице Махачкалы укола

Семилетний мальчик умер после укола в больнице Махачкалы. У него произошел анафилактический шок, начались судороги, и он впал в кому.
Обновлено в 06:02
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Названы самые полезные и вредные супы в России

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Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Музыка

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Обновлено в 07:35
Политика

Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко

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Политика

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
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Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
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Эпатажная исполнительница высказалась о своих многочисленных мужьях и прокомментировала новую женитьбу экс-супруга Александра Цекало.
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Hyundai может перекупить завод Ford в России

Hyundai входит в список компаний, претендующих на покупку российских заводов американской компании, которая объявила о прекращении продаж и производства легковых автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 08:30
Политика

Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
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Базовая версия пикапа с полным названием Isuzu D-Max Terra стала доступнее на целых 150 тыс. рублей.
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Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
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Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
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Неизвестные забрали два мешка денег и скрылись.
Обновлено в 08:14
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ЕС может предоставить Великобритании годовую отсрочку

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В Ливии начался военный переворот

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Хоккей

Нынешний тренерский штаб продолжит работу в московском «Динамо»

Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Владимир Крикунов сообщил, что в следующем сезоне работу продолжит весь тренерский штаб команды.
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В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Общество

Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным

Обновлено в 03:16
Энергетика

Белоруссия намерена повысить тариф на транзит российской нефти на 23%

Как пишет в пятницу агентство «Прайм», белорусские власти собираются поднять на транзит российской нефти на 23%.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
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Россиянам покажут сериал о легендарном разведчике

Обновлено в 08:27
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов

Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Экономика

«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова

Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
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Киев пообещал действовать в Чёрном море с НАТО, не спрашивая Россию

НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 07:06
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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