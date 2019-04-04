Каррера был готов возглавить «Ювентус»Матч ТВ вчера в 16:13

Итальянский тренер Массимо Каррера рассказал, что был готов к тому, чтобы возглавить «Ювентус».

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Политика Быстрый тест не выявил психоактивных веществ в организме Порошенко Быстрый тест показал отсутствие в организме кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко психоактивных веществ, заявил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.

Политика В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.

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Политика Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.

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Космос Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.

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Происшествия Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.

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