Футбол

Экс-тренер «Спартака» Каррера откроет собственный сайт
Газета.Ru
01:31

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера анонсировал запуск собственного сайта, передает "Советский спорт". В своем инстаграме итальянский специалист разместил скриншот будущего сайта, написав, что он "скоро будет готов".
Газета.Ru01:31

Подробнее о событии

Каррера анонсировал, что его личный сайт почти готов

Спорт-Экспресс02:51

Каррера анонсировал открытие своего сайта

Советский спорт01:41

Экс-тренер «Спартака» Каррера откроет собственный сайт

Газета.Ru01:31

Каррера откроет свой сайт

Sportbox.RU01:27

Каррера откроет свой сайт

Матч ТВ01:27

Каррера анонсировал открытие своего сайта

Sport24.ru01:18

Каррера откроет свой сайт

Чемпионат00:46
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Футбол

ПСЖ победил «Ливерпуль» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб ПСЖ одержал победу над английским "Ливерпулем" со счетом 2:1 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Футбол

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Спаллетти уверен, что «Барселона» дома не проиграет «Тоттенхэму»

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал гостевое поражение от "Тоттенхэма" (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и оценил шансы своей команды на выход в плей-офф турнира.
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Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити»

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Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

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Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
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В послематчевом интервью Бакаев объяснил свое поведение и извинился перед главным тренером и болельщиками.
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Забитым мячом на 43-й минуте отметился полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк. Для поляка этот гол стал первым в карьере в ЛЧ.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол

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Напомним, матч Реал ЦСКА состоится сегодня, 29 ноября в Мадриде и начнется в 23:00 по московскому времени.
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Футбол

Черданцев: В «Спартаке» наладилась обстановка внутри команды

Говоря об обстановке внутри команды, стоит упомянуть акцию, которую игроки "Спартака" устроили в поддержку своего капитана Дениса Глушакова - они сделали командную фотографию, где каждый футболист надел футболку с восьмым номером.
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Футбол

СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена

Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 03:02
Футбол

«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Юношеской лиги УЕФА

Российский "Локомотив" уступил турецкому "Галатасараю" в матче пятого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено вчера в 10:27
Футбол

Экс-тренер «Рубина» продлил контракт с «Уотфордом»

Обновлено в 03:25
Футбол

Джихат Арслан: «Селезнев не входит в интересы „Акхисара“»

Главный тренер турецкого "Акхисара" Джихат Арслан на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" пожелал удачи сопернику в следующей стадии турнира, куда он, по его мнению, выйдет, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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