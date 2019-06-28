Футбол
Каррера: «С Конте „Интер“ поборется за чемпионство»Евро-футбол.ру 02:23
Экс-тренер "Спартака" Массимо Карреры прокомментировал назначение Антонио Конте наставником миланского "Интера".
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:49, Вашингтон
Политика
Гройсман встал на сторону Зеленского в конфликте с Климкиным
Премьер-министр Украины Гройсман раскритиковал действия министра иностранных дел Климкина, который отправил ноту протеста РФ без уведомления президента Зеленского.
Обновлено в 01:28
Политика
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Силовики задержали первого фигуранта уголовного дела «Рольфа»
В компании заявили, что постановление, на основании которого идут обыски, не относится напрямую к работе дилерских центров, а основатель «Рольфа» Сергей Петров связал мероприятия с уголовным делом 2014 года.
Обновлено в 02:31
Общество
Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
В Хабаровском крае вандалы спилили поклонный крест
Неизвестные спилили и унесли с собой православный поклонный крест на въезде в Советскую Гавань в Хабаровском крае.
Обновлено в 02:39
Политика
Путин рассказал, кем восхищается из мировых лидеров
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Политика
Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине
Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине - Белый дом.
Обновлено в 02:33
Экономика
Мясо назвали самым перспективным продуктом для экспорта в Китай
Аналитики KPMG в своем исследовании «Рынок продовольствия КНР: возможности для российских компаний» (отчет есть у РБК) назвали наиболее перспективные продовольственные категории для экспорта в Китай.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Елена Темникова рассказала о романе Макса Фадеева и Ольги Серябкиной
Экс-участница группы SEREBRO Елена Темникова в интервью YouTube-каналу Ирины Шихман рассказала, что ее бывшая коллега по коллективу Ольга Серябкина (сейчас она выступает под псевдонимом Молли) и продюсер Макс Фадеев - любовники.
Обновлено в 01:42
Происшествия
На трассе в Ульяновской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе в Ульяновской области, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 01:50
Политика
Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ
На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.
Обновлено вчера в 02:17
Единоборства
Иван Штырков расторг контракт с UFC из-за положительной допинг-пробы
Первый тест, взятый сразу после подписания контракта с UFC, не показал в организме Штыркова запрещенных препаратов, но результат был атипичным.
Обновлено вчера в 09:36
Авто
В Россию возвращаются автомобили Ravon
Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено 26 июня в 05:51
Общество
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Дохуделась: Селин Дион стала похожа на скелет
Обновлено в 00:09
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено вчера в 17:17
Гаджеты
Oppo позволит своим смартфонам звонить без сотовой сети
В Oppo заверили, что MeshTalk практически не снизит автономность смартфонов, поэтому устройства с подключенным протоколом смогут работать до 72 часов в режиме ожидания, что позволит пользователям всегда быть на связи.
Обновлено 26 июня в 15:28
Здоровье
Кому вредно есть помидоры, рассказали медики
Медики рассказали, что есть помидоры вредно людям, имеющим болезни ЖКТ и заболевания суставов.
Обновлено 26 июня в 08:55
Политика
Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России.
Обновлено в 02:30
Футбол
Обамеянг хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
По информации Daily Mirror, габонский футболист хочет продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 02:30
Происшествия
Пассажирский самолет разбился в Бурятии
В Бурятии разбился пассажирский самолет Ан-24, сообщают РИА Новости. Сегодня утром он вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 02:33
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
В самолете президента Бразилии обнаружили 39 кг кокаина
Обновлено вчера в 07:01
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донецке
Обновлено вчера в 15:48
Общество
МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12-17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12