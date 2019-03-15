Футбол

Каррера: «Не знаю, приму ли приглашение болельщиков „Спартака“»Sport24.ru вчера в 13:26

Спартак — Зенит
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в эксклюзивном интервью Sport24.ru признался, что пока не решил, принимать ли приглашение спартаковских болельщиков, позвавших его на домашний матч 20-го тура РПЛ с «Зенитом». Игра состоится в воскресенье, 17 марта.
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