Футбол
Каррера: «Есть желание тренировать, жду лучшего предложения»Евро-футбол.ру 04:44
Экс-рулевой "Спартака" Массимо Каррера заявил, что готов вернуться к работе на тренерском мостике.
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Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
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Сбой произошел на оранжевой ветке метро Москвы
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Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
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Обновлено в 05:17
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Переодевание северного оленя в вахтовика попало на видео
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Порошенко сдаст анализы экспертам VADA в «Олимпийском»
Ранее News.ru писал, что бывший боксёр высмеял результаты анализов, которые предоставили кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Обновлено в 04:52
Политика
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
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Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
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Обновлено в 03:31
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Начинающая актриса Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» от Netflix, рассказывающем о британской королевской семье.
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Обновлено в 05:33
Футбол
Александр Кокорин в суде рассказал о состоянии ноги
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ходе заседания в Пресненском суде Москвы рассказал о состоянии своего здоровья.
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Происшествия
В Воронеже задержали мужчину, нарочно сбившего курсанта МЧС
По данным следствия, 45-летний водитель Mercedes возле филиала пожарно-спасательной академии нарочно сбил 21-летнего курсанта.
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Шоу-бизнес
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Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества.
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