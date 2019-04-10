Футбол

Массимо Каррера рассказал об «огромном желании тренировать»РБК 07:01

Массимо Каррера заявил, что готов к предложениям о работе как в чемпионате Италии, так и в других странах. В октябре тренер был отправлен в отставку руководством московского «Спартака» и в данный момент остается без работы.
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Массимо Каррера: «Желание тренировать у меня есть. Готов работать и за пределами Италии»

Спорт-Экспресс03:35

Каррера заявил о готовности работать за пределами Италии

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Массимо Каррера: «У меня огромное желание тренировать. Рассмотрю варианты за пределами Италии»

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Массимо Каррера: «Желание тренировать у меня есть. Жду лучшего предложения»

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Каррера: «Жду лучшего предложения, готов работать за границей»

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Бывший тренер «Спартака» Каррера готов вернуться к работе

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Каррера: жду лучшего со всех точек зрения предложения

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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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