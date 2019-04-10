Футбол
Массимо Каррера рассказал об «огромном желании тренировать»РБК 07:01
Массимо Каррера заявил, что готов к предложениям о работе как в чемпионате Италии, так и в других странах. В октябре тренер был отправлен в отставку руководством московского «Спартака» и в данный момент остается без работы.
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Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Талибы заявили об уничтожении американского B-52
Действующее в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) утверждает, что его бойцы сбили американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В администрации Дербентского района Дагестана прошел обыск
Выемка документов и обыск прошли утром в среду в администрации Дербентского района Дагестана.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Пелагея вместе с двухлетней дочкой пришла поддержать мужа на хоккей
На фанатской страничке певицы в Instagram появилось сразу несколько снимков, где исполнительница запечатлена на трибунах и очень переживает за команду своего мужа.
Обновлено в 03:21
Футбол
Кокорин прокомментировал реакцию жены на показания его подруги
Обновлено в 06:17
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Здоровье
Уже три случая заражения корью зарегистрировали в Удмуртии
В Удмуртии зафиксировали уже три случая заражения корью.
Обновлено в 05:41
Баскетбол
Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лейкерс»
Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
Адвокат Кокорина попросила журналистов подумать о карме
Обновлено в 06:04
Футбол
Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука
Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 06:41
Космос
Названа мощность взрыва болида в небе над Красноярском
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора
Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе
Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Экономика
Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу
К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный.
Обновлено вчера в 14:35
Общество
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Политика
ЦИК передал мандат Алферова экс-депутату Госдумы Берулаве
Центризбирком постановил передать вакантный депутатский мандат Жореса Алферова кандидату бывшему депутату Госдумы от КПРФ Михаилу Берулаве, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:35
Здоровье
Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе
Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины.
Обновлено в 05:12
Здоровье
«Трансгендерные опыты» над детьми проводились в британской клинике
Врачи клиники по смене пола в Британии начали массово увольняться из-за "трансгендерных опытов" над детьми.
Обновлено в 05:25
Политика
Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 07:13
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год
Среднегодовой обменный курс рубля к американскому доллару в 2019 году составит 65,1 руб./долл.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Польша продолжает переживать катастрофу под Смоленском
Среда у президента Польши Анджея Дуды расписана с утра до позднего вечера под мероприятия, посвященные 9-й годовщине авиакатастрофы под Смоленском польского самолета, в которой погибли 96 человек, включая главу государства Леха Качиньского с супругой.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
WikiLeaks рассказал о решении Эквадора оставить Ассанжа в посольстве
В WikiLeaks в среду, 10 апреля, рассказали, что смогли предотвратить выдворение основателя портала Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36