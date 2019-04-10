Футбол
Каррера: «Есть желание тренировать, жду лучшего предложения»Евро-футбол.ру 04:44
Экс-рулевой "Спартака" Массимо Каррера заявил, что готов вернуться к работе на тренерском мостике.
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Футбол
Андрей Талалаев стал главным тренером «Химок»
Руководство футбольного клуба "Химки" назначило на пост главного тренера команды Андрея Талалева.
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Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
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Армия и оружие
В Тихом океане нашли обломки истребителя F-35
Вчера стало известно о потере связи с одним из принадлежащих японским ВВС истребителей F-35.
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Автомобили Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», со временем будут дешеветь.
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Политика
Медведчук счёл невозможным своё исключение из переговоров по Донбассу
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Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
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Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
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Общество
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Единоборства
Нурмагомедов испугался за жизнь Роналду в Дагестане
Нурмагомедов отметил, что переписывается с Роналду после каждого матча, но приглашать его в Дагестан не планирует.
Обновлено в 05:35
Футбол
Самюэль Это’О: «„Барселона“ побеждала благодаря мне, а Гвардиола этого не понимал»
Напомним, камерунец выступал за «Барселону» с 2004 по 2009 год. За это время он принял участие в 145 матчах за клуб и забил 108 голов.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Осужденный на Урале экс-банкир задержан на белорусско-польской границе
Бывший руководитель "Плато-банка" Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд рублей, был задержан при попытке перейти белорусско-польскую границу по поддельному паспорту.
Обновлено в 07:32
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
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В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Экономика
Липчане снижают просроченную задолженность по кредитам
Общая задолженность липчан по кредитам на 1 марта составила 90 659 млн. рублей против 72 988 млн. рублей год назад, однако доля просроченной задолженности в общем объеме долгов липчан перед банками уменьшилась до 5,07% - в 2018 году она составляла 7,28%, сообщается в отчете Центробанка РФ.
Обновлено в 08:35
Наука
Смертельно опасный грибок атаковал больницы по всему миру
Смертельно опасный грибок Candida auris атаковал десятки больниц по всему миру - за последние пять лет его обнаружили в медучреждениях Аргентины, Испании, Индии, Великобритании, Пакистана и Южной Африки.А недавно этот грибок нашли в США - он объявился в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Иллинойсе, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено 08 апреля в 05:40
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На Ямале полиция проверит видео с «оленем-вахтовиком»
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Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Большинство пользователей (55%) жалуются, что столкнулись с неполадками в работе всех сервисов Сбербанка, еще 30% не могут войти в приложение, а 15% испытывали трудности при осуществлении переводов денежных средств.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Снова брюнетка: Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной
Как известно, Андрей Аршавин после расставания с гражданской женой Юлией Барановской стал строить отношения с эффектной брюнеткой Алисой Казьминой.
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Экономика
Инвестиции в экономику Иркутской области в 2018 году выросли на 17%
Общая сумма инвестиций в экономику Иркутской области по итогам 2018 года составила 316 млрд рублей, увеличившись на 17% к предыдущему году, сообщил губернатор Сергей Левченко в своем послании о положении дел в области и основных направлениях региональной государственной политики на сессии заксобрания в среду.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
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