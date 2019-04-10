Футбол

Каррера: «Есть желание тренировать, жду лучшего предложения»Евро-футбол.ру 04:44

Экс-рулевой "Спартака" Массимо Каррера заявил, что готов вернуться к работе на тренерском мостике.
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Каррера рассказал об отсутствии предложений о работе

Газета.Ru04:42

Массимо Каррера: «Желание тренировать у меня есть. Готов работать и за пределами Италии»

Спорт-Экспресс03:35

Массимо Каррера: «У меня огромное желание тренировать. Рассмотрю варианты за пределами Италии»

Sports.ru04:15

Массимо Каррера: «Желание тренировать у меня есть. Жду лучшего предложения»

Матч ТВ03:12

Каррера: «Жду лучшего предложения, готов работать за границей»

Sport24.ru02:37

Бывший тренер «Спартака» Каррера готов вернуться к работе

Sport.ru04:15

Каррера: жду лучшего со всех точек зрения предложения

Чемпионат03:25
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Массимо Каррера
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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