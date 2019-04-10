Футбол
Каррера: «Есть желание тренировать, жду лучшего предложения»Евро-футбол.ру 04:44
Экс-рулевой "Спартака" Массимо Каррера заявил, что готов вернуться к работе на тренерском мостике.
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Футбол
Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»
Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Происшествия
Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля
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Обновлено вчера в 15:10
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Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Общество
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Происшествия
У китайского арендатора забирают томский лес
Органы прокуратуры добиваются признания недействительным договора аренды китайским предприятием крупного лесного участка в Томской области.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Третьяковке началась реставрация картины Репина
Обновлено в 08:31
Общество
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
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В театре Павел отца всегда называл по имени-отчеству и даже дома иногда обращался к нему «Олег Павлович», — поделилась актриса.
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В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком
В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
НАТО отказалась участвовать в конференции по безопасности в Москве
Североатлантический альянс получил от России приглашение на 8-ю Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 23-25 апреля, но отказался от участия в ней.
Обновлено в 10:08
Экономика
В марте инфляция в США выросла на 0,4%, как и ожидалось
В марте потребительские цены (индекс CPI) в США повысились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0,2% в феврале, свидетельствуют данные министерства труда страны.
Обновлено в 09:22
Авто
Названы самые популярные на рынке России новые иномарки
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 09:45
Общество
Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку на смену резины
В Санкт-Петербурге, добавил он, с заменой резины стоит повременить.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
Обновлено в 07:21
Общество
Медведев рассказал, как получил двойку в четверти
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Солистка «Фабрики» Саша Савельева впервые показала новорожденного сына
35-летняя Саша Савельева в своем официальном микроблоге "Инстаграм" опубликовала фото с новорожденным сыном, а в подписи к публикации рассказала о своем самочувствии и немного - о родах, передает LigaNews.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии ракет SM-3 морского базирования
Правительство США одобрило продажу Японии зенитных управляемых ракет SM-3 морского базирования.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса
В Ростове-на-Дону на улице Петрашевского у дома №34 произошло крупное ДТП с двумя пассажирскими автобусами.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Здоровье
Тюменский врач отказала трехлетнему ребенку в помощи из-за плохой речи
Жительница Тюмени пожаловалась на медика местной больницы, которая не стала осматривать ее трехлетнего сына и отправила его "учиться разговаривать".
Обновлено в 06:52
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Экономика
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»
Почему отказалась Shell Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
Обновлено в 08:51
Футбол
Михаил Боярский: Пусть все знают: в этом году «Зенит» – чемпион России
Пусть все знают: в этом году Зенит чемпион стопроцентно, сказал Боярский в эфире YouTube-канала LOOKYANOV.
Обновлено в 09:29
Космос
В аэропорту Благовещенска появилась 12-метровая ракета
Первый пуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года, ракета-носитель «Союз-2» вывела на орбиту космический аппарат «Ломоносов».
Обновлено в 04:49
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Спорт
СБР привлечет в биатлон лыжников
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что хотел бы в следующем сезоне провести эксперимент и привлечь в биатлон лыжников.
Обновлено в 09:58