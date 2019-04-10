Футбол

Каррера: «Есть желание тренировать, жду лучшего предложения»Евро-футбол.ру 04:44

Экс-рулевой "Спартака" Массимо Каррера заявил, что готов вернуться к работе на тренерском мостике.
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Каррера назвал свое увольнение из «Спартака» поспешным и необдуманным

Газета.Ru09:39

Каррера считает, что его несправедливо уволили из «Спартака»

Sport.ru06:59

Массимо Каррера: «Желание тренировать у меня есть. Готов работать и за пределами Италии»

Спорт-Экспресс03:35

Массимо Каррера: «Желание тренировать у меня есть. Жду лучшего предложения»

Матч ТВ03:12

Каррера: возможно, решение о моём увольнении из «Спартака» было поспешным

Чемпионат09:24

Каррера: «Жду лучшего предложения, готов работать за границей»

Sport24.ru02:37

Каррера об увольнении: «Мы на одно очко отставали от 2-го места, а не боролись за выживание. Может, решение было поспешным»

Sports.ru05:41
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Футбол

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Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
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В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
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Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
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Аваков выступил против решения Порошенко

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Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
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В Ростове-на-Дону на улице Петрашевского у дома №34 произошло крупное ДТП с двумя пассажирскими автобусами.
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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
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Михаил Боярский: Пусть все знают: в этом году «Зенит» – чемпион России

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СБР привлечет в биатлон лыжников

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что хотел бы в следующем сезоне провести эксперимент и привлечь в биатлон лыжников.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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