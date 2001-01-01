Карпова отметилась голом в ворота «Барселоны»Чемпионат 03:39

Российская футболистка «Севильи» Надежда Карпова отметилась голом в матче с «Барселоной», который проходил на поле сине-гранатовых.

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Политика Руководство чешского радио отказалось извиняться за статью о Зеленском Руководство радио Плюс из Чехии ответило посольству Украины, что не видит ничего предосудительного в статье своего редактора Яна Фингерланда под названием "Еврей во главе украинских фашистов".