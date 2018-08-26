Защитник «Зенита» Максим Карпов может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. 23-летнего футболиста намерены подписать «Крылья Советов», сообщает Чемпионат.

Карпов может перейти из «Зенита» в «Крылья Советов»

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