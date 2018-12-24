Футбол

ФНЛ. Нападающий «Ротора» показал где и с кем проводит отпуск
РИАЦ
04:38

Правда, непонятно женился ли Камиль или нет. Но совершенно точно, другие девушки наверняка будут завидовать той, что на снимке, глядя на блестящую физическую форму нападающего «Ротора». Напомним, в текущем сезоне Камиль Муллин провел за «Ротор» 20 матчей в первенстве ФНЛ и забил 4 гола.
РИАЦ04:38

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Защитник «Зенита» Карпов станет игроком «Крыльев Советов»

Советский спортвчера в 13:43

Карпов может перейти из «Зенита» в «Крылья Советов»

Sport24.ru02:38

Карпов перейдет из «Зенита» в «Крылья Советов»

Бомбардир.рувчера в 23:50

Защитник «Зенита» перейдет в «Крылья Советов»

Газета.Ruвчера в 13:51

Защитник «Зенита» Карпов может перейти в «Крылья Советов»

Нева Спорт04:37

Защитник «Зенита» Карпов продолжит карьеру в «Крыльях Советов»

Soccer.ruвчера в 13:36

Карпов перейдёт из «Зенита» в «Крылья Советов»

Чемпионатвчера в 13:23
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Армия и оружие

Минобороны представило неоднозначный календарь на 2019 год

Обновлено в 06:15
Армия и оружие

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом

На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Спорт

Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Биатлонист Антон Шипулин завершает карьеру. Об этом он объявил на пресс-конференции, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Политика

Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из Белоруссии в Россию попадают санкционные и контрафактные товары.
Обновлено в 04:47
Происшествия

16-летняя вице-чемпионка России по плаванию убита в Тольятти

В Тольятти вице-чемпионка России по плаванию Сафия Аскарова найдена мертвой.
Обновлено в 05:35
Энергетика

В Кремле прокомментировали падение цен на нефть

Российская сторона пока не планирует встреч и переговоров с коллегами по ОПЕК в связи со снижением цен на нефть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:47
Политика

Кремль прокомментировал поездку детей брянских чиновников в Турцию

В Кремле следят за ситуацией с детьми чиновников из города Клинцы Брянской области, которые за счет благотворительного фонда отправились на отдых в Турцию.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и наехал на толпу людей

Отмечается, что автобус был угнан мужчиной, вооруженным ножом. Полиция задержала злоумышленника, открыто расследование.
Обновлено в 04:57
Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывает, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Политика

Роспотребнадзор: США планировали создать в Симферополе биолабораторию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские власти собирались создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара.
Обновлено в 05:29
Политика

Медведев расширил список санкций по Украине

Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Ученые РАН исключили падение метеорита в Хабаровском крае

Обрушение сопки в Хабаровском крае мог вызвать только оползень, считает директор Института астрономии РАН Борис Шустов.
Обновлено вчера в 11:09
Политика

Медведев сообщил о подписании документов по маркировке товаров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документы по маркировке товаров, в том числе лекарств, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:35
Экономика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Общество

Мосгорсуд впервые отменил приговор за репост в интернете

Мосгорсуд отправил на пересмотр в суд первой инстанции уголовное дело студента Евгения Корта, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды за репост во «ВКонтакте».
Обновлено в 04:37
Энергетика

Мировые цены на нефть рухнули на 5%

Вечером 24 декабря стоимость мартовских фьючерсов на нефть североморской марки Brent впервые с 13 июля 2017 года снизилась на 5,7% — до 50,7 доллара за баррель.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

Песков рассказал о своем отношении к Telegram-каналам

Пресс-секретарь считает, что там публикуют информацию, к которой нельзя относиться "серьезно".
Обновлено в 06:17
Общество

Роскачество проверило шампанское российского производства

Роскачество подвело итоги исследования шампанского российского производства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организацию.
Обновлено в 02:21
Авто

Глава Минпромторга рассказал, каким будет внедорожник Aurus Komendant

В 2018 году Минпромторг запустил масштабный проект – Aurus.
Обновлено в 05:45
Политика

В Кремле ответили на вопрос о письме сына Каддафи Путину

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает, передавалось ли письмо сына Каддафи Сейф аль-Ислама Владимиру Путину по дипломатическим каналам.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Экс-главу «Росалкогольрегулирования» объявили в международный розыск

Следственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО

Брасовский районный суд Брянской области отказался выпустить из колонии Юрия Колчина, признанного виновным в организации убийства Галины Старовойтовой.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Три человека погибли в результате атаки на МИД Ливии

Обновлено в 06:09
Общество

Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»

В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика

Силуанов объяснил перенос обсуждения реформы накопительной пенсии

Законопроект о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) — подготовлен, но его публичное обсуждение было отложено в связи с принятием в 2018 году пенсионной реформы, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:00
Общество

Глава Клинцов пообещал оплатить поездку детей чиновников в Турцию

Глава города Клинцы Олег Шкуратов сообщил, что намерен полностью возместить расходы на организацию поездки в Турцию детей местных чиновников.
Обновлено в 05:24
Транспорт

«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит

Обновлено в 00:36
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые прослушиваемые песни и альбомы 2018 года

Крупнейшая российская социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги 2018 года и составила рейтинг самых прослушиваемых музыкальных композиций и альбомов.
Обновлено в 06:11
Общество

Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом

Для поздравления депутат снялась на коне и с бокалом шампанского. Она поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку.
Обновлено в 03:45
Кино

Кевин Спейси записал видеообращение от лица героя «Карточного домика»

Обновлено вчера в 17:52
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Максим Олегович Карпов
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Российский футболист, защитник клуба «Ротор».
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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