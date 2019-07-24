Футбол

Карпина и ФК «Ростов» оштрафовали после матча со «Спартаком»Rostov gazeta 03:20

Футбольный клуб «Ростов» и главный тренер Валерий Карпин были оштрафованы за нарушения во время матча со «Спартаком», сообщает Российский футбольный союз. Карпина оштрафовали на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.
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