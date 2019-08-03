Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после матча с «Уралом» рассказал о проблемах в обороне, сообщается на сайте ростовской команды. У тренера спросили, знали ли они о проблемах в обороне «Урала», так как оба гола в их ворота были забиты из одной позиции.

Карпин заявил о проблемах в обороне ФК «Ростов»

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