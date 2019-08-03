Футбол

Карпин заявил о проблемах в обороне ФК «Ростов»Rostov gazeta 10:01

Урал — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Панюков
14′
Вараздат Ароян
20′
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
33′
44′
Антонсен Норманн
Роман Емельянов
52′
60′
Элдор Шомуродов
61′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
67′
Элдор Шомуродов
72′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
73′
Владимир Ильин
81′
Николай Димитров
Андрей Егорычев
83′
85′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Юрий Бавин
88′
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после матча с «Уралом» рассказал о проблемах в обороне, сообщается на сайте ростовской команды. У тренера спросили, знали ли они о проблемах в обороне «Урала», так как оба гола в их ворота были забиты из одной позиции.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Карпин о ничье с «Уралом»: если брать в целом 90 минут – счет закономерен

Вести.Ru12:05

Валерий Карпин: Работы в обороне непочатый край

ФК Ростов09:43

Карпин: результатом игры с «Уралом» не удовлетворён, но в целом счёт закономерен

Чемпионат10:23

Карпин: «Тренировали, наигрывали, неслучайны все эти голы»

Евро-футбол.ру10:12

Валерий Карпин признал наличие проблем с обороной у «Ростова»

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону10:37

Тренер ФК «Ростов» остался недоволен результатом матча с «Уралом»

Rostov gazeta10:10

Карпина напрягает, что «Ростов» пропустил много голов на старте чемпионата

Спорт-Экспресс06:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:46, Ашберн
Происшествия

Задержан еще один фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля

Обновлено в 16:58
Происшествия

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 18 человек

Не менее 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), сообщает в субботу телеканал ABC.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие

Шойгу объяснил отсутствие стран НАТО на Армейских международных играх

Обновлено в 16:08
Баскетбол

Купер пытался подделать допинг-тест, принеся на анализ мочу беременной женщины

Купер подменил анализ и в качестве биологического материала сдал мочу беременной женщины.
Обновлено в 15:55
Экономика

Минфин США разъяснил охват новых санкций против России

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
Обновлено в 17:35
Футбол

Зенит — Краснодар 1:1

Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Гаджеты

Huawei поменяет название флагманских смартфонов в 2020 году

Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей

Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Бульварному кольцу положили конец

Обновлено в 15:52
Происшествия

Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака

Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Футбол

«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35
Авто

Гибридный седан BMW 530e дождался обновления

Немецкая компания BMW показала обновленный гибрид 530e, который после апгрейда обзавелся батареей увеличенной емкости и стал потреблять меньше топлива.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Хайди Клум в кружевном платье повеселилась на предсвадебной вечеринке

Хайди Клум (Heidi Klum) в начале прошлого года начала встречаться с братом солиста группы Tokio Hotel Билла Каулитца — Томом Каулитцем (Tom Kaulitz).
Обновлено в 07:24
Культура

Рэперы Noize MC и Face поддержали акции протеста в Москве

Обновлено в 14:51
Футбол

Кононов и Хохлов подвели итоги матча «Спартак» — «Динамо»

"Ребята отдали все силы, но победить не удалось" Матч между "Спартаком" и "Динамо" получился достаточно боевым, как и подобает дерби, но при этом завершился без забитых мячей.
Обновлено в 16:10
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

Участники привели на незаконную акцию детей, чтобы избежать задержания

Некоторые, чтобы избежать задержания, привели на акцию детей.
Обновлено в 13:24
Происшествия

В Калифорнии погибли три человека при обрушении скалы на пляж

Американские СМИ сообщают, что три человека погибли и двое пострадали при обрушении скалы на популярный пляж на юге Калифорнии.
Обновлено в 04:30
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Боевики из Идлиба обстреляли родное село президента Сирии Асада

Сирийские боевики обстреляли селение Кардаха, являющееся родиной семьи президента Башара Асада и располагающееся в 14 км от авиабазы Хмеймим.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие

НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России

Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.
Обновлено в 16:37
Космос

Возраст Луны оказался на 100 миллионов лет больше, чем считалось

Наиболее популярная гипотеза формирования Луны гласит, что естественный спутник нашей планеты сформировался в ранние годы существования Солнечной системы в результате мощного космического столкновения с Землей небесного тела размером примерно с Марс.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика

Вступает в силу закон о страховании жилья граждан от ЧС

Закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций, принятый годом ранее, вступает в силу 4 августа.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие

Венесуэла ввела дополнительные меры безопасности на границе с Колумбией

Венесуэльские власти усилили режим безопасности в пограничных с Колумбией районах путём введения специального разрешения на передвижение по пешеходным переходам через границу.
Обновлено в 05:08
Общество

Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей

Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Милиция проверяет сообщения о минировании вокзала и самолетов в Минске

Сотрудники белорусских правоохранительных органов занимаются проверкой информации о минировании вокзала в Минске, а также нескольких самолетов, вылетающих из столичного аэропорта.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб

Девять самодельных взрывных устройств было обнаружено сотрудниками правоохранительных служб в дагестанском селе Гимры.
Обновлено в 17:28
Здоровье

Врач пояснил, стоит ли россиянкам загорать обнаженными

Врач объяснил, что кожа молочных желез очень чувствительна. При загаре необходимо помнить о нескольких ограничениях.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие

Авиация Минобороны затушила более 450 тыс. га лесных пожаров в Сибири

Авиация Минобороны России затушила 450 тыс. гектаров лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 09:27
Спорт

Популярный стример Overwatch готов уйти с Twitch на Mixer

Датский стример и бывший профессиональный игрок в Overwatch Даниэль dafran Франческа признался, что с радостью перейдет с Twitch на Mixer, если платформа предложит ему хороший контракт.
Обновлено в 03:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное