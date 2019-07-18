Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин исключил свое появление на тренерском мостике ЦСКА. При этом нынешний рулевой «Ростова» отметил, что готов возглавить «Зенит».

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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