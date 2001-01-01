Футбол
Карпин выразил поддержку КасильясуМатч ТВ вчера в 18:40
Крепко обнимаю, — прокомментировал по-испански специалист совместную фотографию в своем Instagram. Отметим, Карпин встречался с Касильясом в качестве футболиста во время выступления за «Валенсию», «Сельту» и «Реал Сосьедад».
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Валерий Карпин поддержал перенесшего сердечный приступ легендарного вратаря
Панорама Ростова-на-Дону00:25
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