Футбол
Карпин выразил поддержку КасильясуМатч ТВ 18:40
Крепко обнимаю, — прокомментировал по-испански специалист совместную фотографию в своем Instagram. Отметим, Карпин встречался с Касильясом в качестве футболиста во время выступления за «Валенсию», «Сельту» и «Реал Сосьедад».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Армия и оружие
Источник: испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН могут начаться до конца года
Летные испытания нового штурмового вертолета Ми-8АМТШ-ВН планируется начать до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 20:08
Политика
От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено в 21:40
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая
Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.
Обновлено в 20:24
Происшествия
Гигантский торнадо в Румынии сняли на видео
Гигантский торнадо образовался неподалеку от румынского города Кэлэраши. Местные жители сняли разрушительный смерч на видео.
Обновлено в 06:41
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Венесуэле в ходе протестов погибли два человека
Обновлено в 22:47
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Экономика
Компания Apple выплатит поставщику процессоров Qualcomm в качестве штрафа до 4,7 миллиарда долларов
Как передает ТАСС, сумма названа в квартальном отчете Qualcomm.
Обновлено в 21:15
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Общество
Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе
Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Хоккей
Нападающий Федор Малыхин стал игроком «Трактора»
«Трактор» второй раз за день сообщил о новом приобретении — контракт подписан с форвардом Федором Малыхиным Федор Малыхин стал игроком «Трактора» — контракт рассчитан на один год, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 13:39
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено в 17:04
Авто
Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»
Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
Обновлено в 21:25
Экономика
Акции Европы побили рекорд спокойствия
Индекс Stoxx Europe 600 установил новый рекорд апатии: по итогам вторника 17 торговых сессий подряд колебания индекса не превышают 0.5%.
Обновлено в 08:59
Спорт
Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мира
Жюри Международного банкнотного общества (IBNS) выбрало победителем конкурса на самую красивую купюру в 2018 году канадские 10 долларов.
Обновлено в 01:31
Музыка
Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»
По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
Обновлено в 12:32
Общество
За праздники цены на продукты и алкоголь вырастут на 5-7%
Цены на продукты и алкоголь в мае вырастут на 5-7%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods.
Обновлено в 23:13
Политика
Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT
Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено в 20:35
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 14:07
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка
В Стерлитамаке 1 мая по улицам гуляла голая девушка. Видео опубликовало ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 20:35
Путешествия
Круизный лайнер Celebrity Millennium открыл сезон на Камчатке
Океанский круизный лайнер Celebrity Millennium с 2 тыс. иностранных туристов на борту в четверг утром прибыл в порт Петропавловска-Камчатского, открыв круизный сезон на Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Камчатского края.
Обновлено в 18:45
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.
Обновлено в 17:28
Культура
Леониду Каневскому исполнилось 80 лет
Широчайшую известность Каневскому-киноактёру принесла роль майора Александра Томина в детективном телефильме с продолжением "Следствие ведут ЗнаТоКи".
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Улан-Удэ произошел пожар в магазине на площади почти 700 кв. м
Пожар произошел в ночь на четверг в здании магазина в Улан-Удэ, площадь возгорания достигала почти 700 кв. м. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Бурятии.
Обновлено в 23:22
Происшествия
В Мексике собираются достать из шахты погибших в 2006 году горняков
Власти Мексики заявили о намерении достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году.
Обновлено в 22:44