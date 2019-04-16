Футбол
Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛSports.ru вчера в 17:23
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает полузащитника Романа Еременко одним из лучших футболистов чемпионата России. 32-летний финский хавбек перешел в клуб из Ростова-на-Дону зимой. Он провел за «Ростов» 8 матчей в чемпионате и Кубке России, забил 3 гола и отдал 1 голевой пас.
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