Футбол

Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛSports.ru вчера в 17:23

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает полузащитника Романа Еременко одним из лучших футболистов чемпионата России. 32-летний финский хавбек перешел в клуб из Ростова-на-Дону зимой. Он провел за «Ростов» 8 матчей в чемпионате и Кубке России, забил 3 гола и отдал 1 голевой пас.
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Тренер «Ростова» Карпин оценил игру хавбека Еременко

Газета.Ruвчера в 18:02

Карпин считает, что Еременко входит в тройку лучших игроков РПЛ

Soccer.ruвчера в 16:33

Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛ

Sports.ruвчера в 17:23

Валерий Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛ

Спорт-Экспрессвчера в 16:26

Карпин: «Еременко входит в тройку лучших игроков РПЛ»

Бомбардир.рувчера в 16:38
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Общество

Что потеряно и что удалось спасти при пожаре в Нотр-дам де Пари

Восемьсот лет Нотр-дам наблюдал за Парижем, а его колокола звонили в годы как счастливых, так и горестных событий, например, во время ужасных терактов в Париже в ноябре 2015 г. Сотни лет собор величественно стоял, оставаясь безмолвным свидетелем истории города и страны, истории культурного сердца Европы.
Обновлено вчера в 18:05
Политика

Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах

Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц

Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Талые воды подтопили деревню на севере Бурятии

Талые воды подтопили дворы в населенном пункте Алла в Курумканском районе Бурятии, власти на всякий случай подготовили для жителей пункт временного размещения.
Обновлено вчера в 23:45
Транспорт

В России намерены организовать платные перекрестки

В одном из городов России в 2020 году планируется провести эксперимент с организацией платных перекрестков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".
Обновлено вчера в 22:15
Транспорт

Проезд по платным дорогам подорожает

В «Автодоре» объявлено о повышении стоимости проезда по платным дорогам.
Обновлено вчера в 02:15
Происшествия

Спасти Собор Парижской Богоматери не удалось — МВД Франции

Провалом закончилась операция по спасению Собора Парижской Богоматери, заявил государственный секретарь при министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес 15 апреля, сообщает французское издание Le Figaro.
Обновлено вчера в 17:12
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Хоккей

Овечкин: Свечников попросил меня подраться

Обновлено вчера в 23:01
Экономика

Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы

Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено вчера в 07:36
Политика

Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург

Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург Президент Владимир Путин согласился возродить проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург, реализация которого обсуждается со времен СССР.
Обновлено вчера в 18:28
Общество

Что ждет волгоградцев по астропрогнозу с 15 по 21 апреля

Волгоградцев, рожденных под знаком Овна, вознаградят за усилия.
Обновлено 14 апреля в 23:02
Общество

Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой исполнилось 70 лет

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева отмечает 70-летие.
Обновлено вчера в 02:56
Политика

Пушков оценил заявление штаба Зеленского о референдуме в Крыму

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено вчера в 07:38
Политика

Встреча Путина и Дутерте ожидается в ближайшие месяцы

Президенты России и Филиппин Владимир Путин и Родриго Дутерте могут уже в ближайшие месяцы провести встречу, сообщил министр сельского хозяйства Филиппин Эммануэль Пиньоль.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи

Обновлено вчера в 18:09
Политика

NYT: конгресс проверит финансы Трампа, чтобы найти его связи с Россией

Демократы палаты представителей конгресса США выдали повестки ряду международных банков с требованием предоставить данные о финансах американского президента Дональда Трампа, а также о сделках банков с клиентами из России.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама

Обновлено вчера в 22:39
Авто

Экс-главе Volkswagen предъявлены обвинения в мошенничестве

Прокуратура города Брауншвейг в Германии предъявила обвинения в мошенничестве и других преступлениях бывшему генеральному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщает издание Deutsche Welle.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

Посла Франции возмутили слова журналиста с Украины о соборе Нотр-Дам

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт выразила недовольство в связи с заявлением украинского журналиста и политтехнолога Тараса Березовца о крупном пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 21:45
Политика

Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено вчера в 09:02
Политика

«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток

Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»

Обновлено вчера в 08:39
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Варяг» провёл стрельбы в Японском море

Сегодня в соответствие с планом боевой подготовки флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) Гвардейский ракетный ордена Нахимова крейсер (ГРКР) «Варяг» отработал ведение боевых действий одиночным кораблём в море.
Обновлено в 00:18
Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено вчера в 06:40
Общество

При переходе на цифровое ТВ обмануты десятки тысяч семей

Первая волна перехода на цифровое эфирное телевидение произошла в феврале — в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено вчера в 07:54
Авто

BMW 1-Series заметили без камуфляжа

Фотошпионам удалось заснять следующее поколение самого маленького автомобиля BMW под названием 1-Series.
Обновлено вчера в 07:52
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист, атакующий полузащитник, игрок клуба «Ростов». Выступал в сборной Финляндии.
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