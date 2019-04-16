Футбол

Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛSports.ru вчера в 17:23

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает полузащитника Романа Еременко одним из лучших футболистов чемпионата России. 32-летний финский хавбек перешел в клуб из Ростова-на-Дону зимой. Он провел за «Ростов» 8 матчей в чемпионате и Кубке России, забил 3 гола и отдал 1 голевой пас.
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Карпин включил Еременко в число трех лучших игроков РПЛ

Sportbox.RU02:53

Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛ

Sports.ruвчера в 17:23

Тренер «Ростова» Карпин оценил игру хавбека Еременко

Газета.Ruвчера в 18:02

Карпин считает, что Еременко входит в тройку лучших игроков РПЛ

Soccer.ruвчера в 16:33

Валерий Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛ

Спорт-Экспрессвчера в 16:26

Карпин включил Еременко в число трех лучших игроков РПЛ

Матч ТВ02:53

Карпин: «Еременко входит в тройку лучших игроков РПЛ»

Бомбардир.рувчера в 16:38
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Транспорт

В России могут ввести платные перекрестки

Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Политика

Путин поддержал проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург

Обновлено в 02:30
Хоккей

Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 03:00
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Футбол

Кафельников обратился к владельцам «Спартака»

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников обратился к владельцам футбольного клуба "Спартак" Вагиту Алекперову и Леониду Федуну, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

В мэрию Парижа привезли уцелевшие произведения искусства из Нотр-Дама

Произведения искусства, которые не пострадали при пожаре в соборе Парижской Богоматери во Франции, перевезены в мэрию столицы.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 20:27
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро

На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари

Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Происшествия

AFP: семья владельцев Louis Vuitton выделит €200 млн на восстановление Нотр-Дама

"Семья Арно и группа LVMH, солидарные с национальной трагедией, присоединяется к реконструкции этого необыкновенного собора, символа Франции, нашего наследия и единства", - приводит агентство выдержку из заявления семьи Ранее семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино сообщило, что выделит € 100 млн на реконструкцию Нотр-Дама.
Обновлено в 03:21
Общество

Сильный ветер и метель стали причиной транспортного коллапса на Ямале

По данным Ямало-Ненецкого цента гидрометеорологии сегодня, 16 апреля, практически на всей территории округа наблюдается очень сильный ветер с порывами 21-26 м/с, метель.
Обновлено в 02:36
Религия

Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
Обновлено в 01:26
Музыка

Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019

Обновлено в 02:18
Происшествия

В Сети появилось видео из собора Парижской Богоматери после пожара

В Сети появились первые видеозаписи из собора Парижской Богоматери после сильного пожара. Ролик публикует LCI на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:40
Общество

Не заметившая беременность девушка внезапно родила

Жительница Лондона не заметила собственную беременность и внезапно родила ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 01:47
Происшествия

На Джастина Бибера подал в суд задетый его машиной фотограф

Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»

Кожа провисает, морда становится бульдожьей.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции

Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Технологии

Самозанятые смогут связаться с налоговой через мессенджеры

При наличии уже выданного ИНН клиент сможет зарегистрироваться через чат в налоговой инспекции в статусе самозанятого, там же он сможет выставлять счета заказчикам и принимать от них оплату.
Обновлено в 03:00
Транспорт

В России подорожал проезд по платным трассам

Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Здоровье

В Новосибирской области начался сезон клещей

В Новосибирской области начался эпидемический сезон по клещевому вирусному энцефалиту.
Обновлено в 03:20
Политика

Россия и Япония обсудили совместную деятельность на Курилах

Обновлено в 02:24
Происшествия

Моряки с задержанного в Пусане судна вернулись в Россию

Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского судна "Палладий" вернулись в Россию и получили задержанную зарплату за счет средств страховой компании, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Обновлено вчера в 23:38
Авто

«АвтоВАЗ» предложил придумать новые названия для моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист, атакующий полузащитник, игрок клуба «Ростов». Выступал в сборной Финляндии.
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