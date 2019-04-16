Футбол
Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛSports.ru вчера в 17:23
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает полузащитника Романа Еременко одним из лучших футболистов чемпионата России. 32-летний финский хавбек перешел в клуб из Ростова-на-Дону зимой. Он провел за «Ростов» 8 матчей в чемпионате и Кубке России, забил 3 гола и отдал 1 голевой пас.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Транспорт
В России могут ввести платные перекрестки
Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Политика
Путин поддержал проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург
Обновлено в 02:30
Хоккей
Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 03:00
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Футбол
Кафельников обратился к владельцам «Спартака»
Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников обратился к владельцам футбольного клуба "Спартак" Вагиту Алекперову и Леониду Федуну, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
В мэрию Парижа привезли уцелевшие произведения искусства из Нотр-Дама
Произведения искусства, которые не пострадали при пожаре в соборе Парижской Богоматери во Франции, перевезены в мэрию столицы.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро
На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари
Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Происшествия
AFP: семья владельцев Louis Vuitton выделит €200 млн на восстановление Нотр-Дама
"Семья Арно и группа LVMH, солидарные с национальной трагедией, присоединяется к реконструкции этого необыкновенного собора, символа Франции, нашего наследия и единства", - приводит агентство выдержку из заявления семьи Ранее семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино сообщило, что выделит € 100 млн на реконструкцию Нотр-Дама.
Обновлено в 03:21
Общество
Сильный ветер и метель стали причиной транспортного коллапса на Ямале
По данным Ямало-Ненецкого цента гидрометеорологии сегодня, 16 апреля, практически на всей территории округа наблюдается очень сильный ветер с порывами 21-26 м/с, метель.
Обновлено в 02:36
Религия
Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери
Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
Обновлено в 01:26
Музыка
Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Сети появилось видео из собора Парижской Богоматери после пожара
В Сети появились первые видеозаписи из собора Парижской Богоматери после сильного пожара. Ролик публикует LCI на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:40
Общество
Не заметившая беременность девушка внезапно родила
Жительница Лондона не заметила собственную беременность и внезапно родила ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»
Кожа провисает, морда становится бульдожьей.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции
Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Технологии
Самозанятые смогут связаться с налоговой через мессенджеры
При наличии уже выданного ИНН клиент сможет зарегистрироваться через чат в налоговой инспекции в статусе самозанятого, там же он сможет выставлять счета заказчикам и принимать от них оплату.
Обновлено в 03:00
Транспорт
В России подорожал проезд по платным трассам
Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Здоровье
В Новосибирской области начался сезон клещей
В Новосибирской области начался эпидемический сезон по клещевому вирусному энцефалиту.
Обновлено в 03:20
Политика
Россия и Япония обсудили совместную деятельность на Курилах
Обновлено в 02:24
Происшествия
Моряки с задержанного в Пусане судна вернулись в Россию
Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского судна "Палладий" вернулись в Россию и получили задержанную зарплату за счет средств страховой компании, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Обновлено вчера в 23:38
Авто
«АвтоВАЗ» предложил придумать новые названия для моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50