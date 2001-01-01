Футбол

Карпин указал на слабые места в игре «Ростова» против «Арсенала»Кавказский узел 15:34

Футболисты "Ростова" победили в матче третьего тура Российской премьер-лиги-2019/20 против тульского "Арсенала". Ведя в счете, игроки ростовской команды не доигрывали моменты, считает тренер Валерий Карпин.
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