Футбол
Карпин указал на слабые места в игре «Ростова» против «Арсенала»Кавказский узел 15:34
Футболисты "Ростова" победили в матче третьего тура Российской премьер-лиги-2019/20 против тульского "Арсенала". Ведя в счете, игроки ростовской команды не доигрывали моменты, считает тренер Валерий Карпин.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:39, Вашингтон
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