Футболисты "Ростова" победили в матче третьего тура Российской премьер-лиги-2019/20 против тульского "Арсенала". Ведя в счете, игроки ростовской команды не доигрывали моменты, считает тренер Валерий Карпин.

Карпин указал на слабые места в игре «Ростова» против «Арсенала»

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