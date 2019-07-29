Ведя в счете, игроки ростовской команды не доигрывали моменты, считает тренер Валерий Карпин. Поединок, который состоялся сегодня на стадионе "Арсенал", завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. Его посетили 9 654 зрителя, указано в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ.

Карпин указал на слабые места в игре «Ростова» против «Арсенала»

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