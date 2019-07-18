Футбол
Карпин считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футболRT на русском 05:00
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, смогут ли нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вернуться в футбол после того, как они отбудут своё наказание в колонии за драки в центре Москвы.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
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