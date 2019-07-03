Футбол

Карпин рассказал, что ему понравилось в игре «Ростова»Спорт-Экспресс вчера в 14:15

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после игры Кубка Париматч Премьер против ЦСКА (2:1) оценил действия своей команды.
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«Привезите новых Халков за 40 миллионов — и уровень РПЛ поднимется». Карпин отжигает в Австрии

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Карпин: «Позволяли выходить ЦСКА из обороны слишком просто»

Евро-футбол.рувчера в 14:18

Карпин: Шомуродов не становится лидером, он делает то, что должен

Чемпионатвчера в 15:28

Карпин о командном ужине: «Мясо какое-то будет. По бокалу вина? Посмотрим»

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Валерий Карпин: «Задачи на матч ЦСКА? Все то, что было с „Краснодаром“, только лучше»

Матч ТВвчера в 12:03
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Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Технологии

«Росэнергоатом» получил плавучий блок АЭС «Академик Ломоносов»

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Политика

Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100

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Происшествия

Скотленд-Ярд подтвердил попытку самоубийства внука Назарбаева

Обновлено в 02:56
Авто

Авторынок России в июне снизился на 3%

Обновлено в 06:30
Общество

Власти Москвы пообещали, что новостройки реновации простоят больше 100 лет

Дома, построенные в Москве в рамках программы реновации, будут служить больше 100 лет, заявил в четверг департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Число погибших при авиаударе под Триполи увеличилось до 53

Число погибших в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи увеличилось до 53 человек, говорится в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест экс-главы волгоградского СКР

Мосгорсуд признал законным арест до 10 августа экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева.
Обновлено в 06:13
Общество

Baza рассказала о строительстве особняка Сечина за 18 млрд рублей

Обновлено в 06:01
Хоккей

НХЛ назвала падение Овечкина с вейкборда лучшим видео дня

Обновлено в 07:01
Авто

Автомобили Toyota научились ездить на солнечной энергии

В конце июля 2019 года в Японии стартуют тесты электромобиля Toyota, оснащенного высокоэффективными солнечными панелями Sharp.
Обновлено в 06:44
Политика

В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
Обновлено в 05:20
Политика

Путин рассказал о планах после президентского срока

Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин развелся с женой

Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

Как сообщили в компании, инцидент произошел в ночь на 1 июля при посадке на рейс DP147 Москва — Анапа. Опоздавших пассажиров было двое.
Обновлено в 06:23
Здоровье

Минздрав: Диагностируют бесплодие чаще всего в Дагестане и Чечне

Ранее фиксировалось 697,2 случая на сто тысяч женщин, а на сегодня – 842,7. У мужчин также количество фактов бесплодия увеличилось на 22% с 67,6 до 85,8. По данным специалистов, причины роста зафиксированных заболеваний обусловлены тем, что граждане стали обращаться к медикам с подобными проблемами.
Обновлено в 04:15
Политика

Коломойский рассказал, как поддерживает Зеленского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что время от времени контактирует с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:45
Кино

Рами Малек рассказал о своем злодее в «Бонде 25»

Создатели "Бонда 25" не раскрывают детали злодея в исполнении Малека.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Обновлено вчера в 08:16
Общество

«Росконтроль» рассказал о результатах проверки растворимого кофе

Обновлено в 07:07
Политика

Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу

Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Упавшее дерево убило мальчика в Москве

Двухлетний ребенок погиб в Москве в результате падения на него дерева, которое свалилось из-за сильного порыва ветра.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым

Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Краснодаре загорелся пятиэтажный дом

Кровля пятиэтажного дома на улице Мира горит в Краснодаре, идет эвакуация, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Наталья Фриске решилась на крайние меры из-за обмана клиенток

«Девочки, с июля-месяца, если кто-то записывается ко мне, я буду брать предоплату 50%, так как вы записываетесь, а потом не приходите и трубки не берете!» — предупредила Наталья своих клиенток в «сториз» личного блога, через который она ведет свой бизнес.
Обновлено в 06:00
Происшествия

ЧП во время салюта в Минске попало на видео

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Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
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Общество

Режим повышенной готовности объявлен в Иркутске

В связи с ожидаемым повышением уровня воды в реках Иркутской области в Иркутске ввели режим повышенной готовности.
Обновлено в 05:59
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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