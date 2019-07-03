Футбол
Карпин рассказал, что ему понравилось в игре «Ростова»Спорт-Экспресс вчера в 14:15
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после игры Кубка Париматч Премьер против ЦСКА (2:1) оценил действия своей команды.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Авто
Авторынок России в июне снизился на 3%
Обновлено в 06:30
Общество
Власти Москвы пообещали, что новостройки реновации простоят больше 100 лет
Дома, построенные в Москве в рамках программы реновации, будут служить больше 100 лет, заявил в четверг департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Число погибших при авиаударе под Триполи увеличилось до 53
Число погибших в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи увеличилось до 53 человек, говорится в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы волгоградского СКР
Мосгорсуд признал законным арест до 10 августа экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева.
Обновлено в 06:13
Хоккей
НХЛ назвала падение Овечкина с вейкборда лучшим видео дня
Обновлено в 07:01
Авто
Автомобили Toyota научились ездить на солнечной энергии
В конце июля 2019 года в Японии стартуют тесты электромобиля Toyota, оснащенного высокоэффективными солнечными панелями Sharp.
Обновлено в 06:44
Политика
В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
Обновлено в 05:20
Политика
Путин рассказал о планах после президентского срока
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин развелся с женой
Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
Как сообщили в компании, инцидент произошел в ночь на 1 июля при посадке на рейс DP147 Москва — Анапа. Опоздавших пассажиров было двое.
Обновлено в 06:23
Здоровье
Минздрав: Диагностируют бесплодие чаще всего в Дагестане и Чечне
Ранее фиксировалось 697,2 случая на сто тысяч женщин, а на сегодня – 842,7. У мужчин также количество фактов бесплодия увеличилось на 22% с 67,6 до 85,8. По данным специалистов, причины роста зафиксированных заболеваний обусловлены тем, что граждане стали обращаться к медикам с подобными проблемами.
Обновлено в 04:15
Политика
Коломойский рассказал, как поддерживает Зеленского
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что время от времени контактирует с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:45
Кино
Рами Малек рассказал о своем злодее в «Бонде 25»
Создатели "Бонда 25" не раскрывают детали злодея в исполнении Малека.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу
Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Упавшее дерево убило мальчика в Москве
Двухлетний ребенок погиб в Москве в результате падения на него дерева, которое свалилось из-за сильного порыва ветра.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым
Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Краснодаре загорелся пятиэтажный дом
Кровля пятиэтажного дома на улице Мира горит в Краснодаре, идет эвакуация, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Наталья Фриске решилась на крайние меры из-за обмана клиенток
«Девочки, с июля-месяца, если кто-то записывается ко мне, я буду брать предоплату 50%, так как вы записываетесь, а потом не приходите и трубки не берете!» — предупредила Наталья своих клиенток в «сториз» личного блога, через который она ведет свой бизнес.
Обновлено в 06:00
Происшествия
ЧП во время салюта в Минске попало на видео
Обновлено в 04:56
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Общество
Режим повышенной готовности объявлен в Иркутске
В связи с ожидаемым повышением уровня воды в реках Иркутской области в Иркутске ввели режим повышенной готовности.
Обновлено в 05:59