Футбол
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) провести матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красноярским «Енисеем» и грозненским «Ахматом» в манеже.
RT на русскомвчера в 17:00
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«Клоунада и цирк»: Валерий Карпин возмутился переносом матча «Енисей» — «Ахмат» в манеж Красноярска
КП - Красноярсквчера в 23:29
Валерий Карпин: «Матч „Енисей“ – „Ахмат“ в манеже – это катастрофа, клоунада и цирк»
Спорт-Экспрессвчера в 12:00
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Футбол
Гол Смолова не помог «Локомотиву» избежать поражения от «Урала»
Московский «Локомотив» на своём поле потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Пике намерен купить футбольный клуб и создать новый турнир
Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике, владеющий инвестиционной компанией Cosmos, сообщил о намерениях приобрести футбольный клуб и создать новый турнир.
Обновлено в 01:13
Футбол
Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном»
Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 62-й минуте забил Джейсон Денайер.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол
Моуриньо: «Санчес ни разу не говорил мне, что хочет уйти из МЮ»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о том, что нападающий манкунианцев Алексис Санчес хочет покинуть клуб.
Обновлено в 01:33
Футбол
Защитник «Реала» Рамос не прошел допинг-тест, но избежал наказания
Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли "Ювентус" 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.
Обновлено в 00:43
Футбол
Дубль Фолланда принес «Байеру» победу над «Штутгартом»
"Байер" обыграл "Штутгарт" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 2:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Кевин Фолланд.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол
«Леганес» обыграл «Алавес» в матче чемпионата Испании
"Леганес" обыграл "Алавес" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
Паратичи сменил Маротту на посту генерального директора «Ювентуса»
Фабио Паратичи, который ранее занимал пост спортивного директора «Ювентуса», назначен на должность генерального директора туринского клуба.
Обновлено в 01:01
Футбол
Рязанец Кучаев впервые вышел на поле после тяжелой травмы
Уроженец Рязани, полузащитник ЦСКА Константин Кучаев впервые с мая 2018 года вышел на поле в официальном поединке.
Обновлено в 01:13
Футбол
УЕФА оштрафовал ЦСКА на €50 тыс. по итогам двух матчей с «Ромой»
УЕФА оштрафовал московский футбольный клуб ЦСКА на 50 тысяч евро по итогам двух матчей Лиги чемпионов с итальянской "Ромой".
Обновлено вчера в 23:45
Футбол
Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»
Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил, что между футболистом и новым главном тренером красно-белых Олегом Кононовым состоялся разговор, в котором специалист сообщил, что рассчитывает на игрока.
Обновлено в 01:26
Футбол
Нападающий «Урала» Погребняк не сыграет в нынешнем календарном году
Обновлено вчера в 21:22
Футбол
Дортмундская «Боруссия» выкупила контракт игрока «Барселоны»
Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Барселоны" права на нападающего Пако Алькасера, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
«Ман Сити» стал еще сильнее. Даже Гвардиола такого не ждал
Даже сам Пеп Гвардиола опасался этого и активно сбивал ожидания. Ноябрь 2018-го: "Сити" смеется над осторожными прогнозами.
Обновлено вчера в 17:33
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о непопадании Криштиану Роналду в тройку претендентов на «Золотой мяч».
Обновлено вчера в 16:46