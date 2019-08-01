Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля. Об этом сообщает официальный сайт лиги. «Ростов» на данный момент находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ (7 очков), команда выиграла два матча и один сыграла вничью.

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