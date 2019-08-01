Футбол
Карпин признан лучшим тренером июля в РПЛSport24.ru 10:05
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля. Об этом сообщает официальный сайт лиги. «Ростов» на данный момент находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ (7 очков), команда выиграла два матча и один сыграла вничью.
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РПЛ объявила номинантов на звание тренера месяца, в топ-5 - Докампо и Матвеев
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