Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в преддверии матча 1-го тура чемпионата России против "Оренбурга" согласился, что команда испытывает особенные эмоции в связи со стартом сезона.

Карпин перед «Оренбургом» рассказал о тактических идеях и тенденциях

Экономика «Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.

Армия и оружие Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.

Политика Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.

Шоу-бизнес Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Политика Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и Булыкину Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.

Происшествия Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.

Здоровье Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот В ближайшие десятилетия населению Земли придется серьезно пересмотреть свои подходы к питанию: резко сократить потребление сахара, молока и мяса в пользу пищи растительного происхождения.

Шоу-бизнес Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".

Происшествия В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом информирует телеканал NBC News.

Футбол Анчелотти: «Переговоры по Хамесу займут очень много времени» Хамес может играть на многих позициях позади центрфорварда. На этой неделе я отправил ему поздравление в честь дня рождения.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Футбол «Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ «Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Гуайдо сообщил о похищении двух членов своей команды в Каракасе «Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Паризи, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока был в штате Трухильо»,— сообщил господин Гуайдо в своем Twitter.

Политика На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.