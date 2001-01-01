Футбол
Карпин перед «Оренбургом» рассказал о тактических идеях и тенденцияхСпорт-Экспресс 14:25
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в преддверии матча 1-го тура чемпионата России против "Оренбурга" согласился, что команда испытывает особенные эмоции в связи со стартом сезона.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:20, Вашингтон
Политика
Зеленский провел совещание на границе с Крымом
Обновлено в 14:19
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.
Обновлено в 14:35
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено в 07:25
Политика
Немецкие СМИ рассказали о «точке невозврата» для Турции из-за С-400
Покупка Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 может стать «точкой невозврата», после которой Анкара покинет ряды западных союзников.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Происшествия
В США полицейский застрелил 17-летнюю девушку
В американском городе Фуллертон, штат Калифорния, полицейский застрелил 17-летнюю девушку.
Обновлено в 17:35
Политика
Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы
Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы.
Обновлено в 09:59
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика
Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и Булыкину
Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.
Обновлено в 16:13
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено в 10:26
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Здоровье
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
В ближайшие десятилетия населению Земли придется серьезно пересмотреть свои подходы к питанию: резко сократить потребление сахара, молока и мяса в пользу пищи растительного происхождения.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Обновлено в 18:46
Происшествия
В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии
В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом информирует телеканал NBC News.
Обновлено в 19:58
Здоровье
В Самаре вода не соответствует нормам на трех пляжах
Обновлено в 03:02
Футбол
Анчелотти: «Переговоры по Хамесу займут очень много времени»
Хамес может играть на многих позициях позади центрфорварда. На этой неделе я отправил ему поздравление в честь дня рождения.
Обновлено в 17:42
Наука
Южные киты перешептываются для защиты потомства
Обновлено вчера в 10:47
Единоборства
Камару Усман: «Мне все равно, кого мне дадут: Масвидаля, Ковингтона или Вудли»
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман порассуждал о возможном потенциальном сопернике в титульном поединке.
Обновлено в 17:59
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
4-летней принцессе Шарлотте купили модный клатч за 5 долларов
Особое внимание было приковано к королевским отпрыскам. Принцесса Шарлотта стала «звездой» матча.
Обновлено в 08:37
Политика
Гуайдо сообщил о похищении двух членов своей команды в Каракасе
«Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Паризи, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока был в штате Трухильо»,— сообщил господин Гуайдо в своем Twitter.
Обновлено в 00:31
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью
Виктория Лопырева Не обошлось и без укола в сторону Ольги Бузовой, которую Лопырева назвала бездарностью.
Обновлено в 06:02