Футбол

Карпин перед «Оренбургом» рассказал о тактических идеях и тенденцияхСпорт-Экспресс 14:25

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в преддверии матча 1-го тура чемпионата России против "Оренбурга" согласился, что команда испытывает особенные эмоции в связи со стартом сезона.
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Карпин: «В начале нового турнира эмоции, естественно, присутствуют»

Евро-футбол.ру14:31

Карпин перед «Оренбургом» рассказал о тактических идеях и тенденциях

Спорт-Экспресс14:25
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Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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