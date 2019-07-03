Футбол
Карпин озвучил задачи «Ростова» на новый сезонSport24.ru 14:55
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Кубка Париматч Премьер подвел итоги австрийских сборов и рассказал о целях команды на сезон-2019/20.
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В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
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Способ определения трехмерной структуры биологических макромолекул заключается в том, что предварительно выделенный и очищенный белок кристаллизуют, то есть постепенно высушивают растворитель.
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Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
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В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды
В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено в 15:58
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Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
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Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета
Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.
Обновлено в 17:07
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Футбол
ЦСКА проиграл третий матч подряд на Кубке «Матч Премьер»
Матч Кубка «Матч Премьер» между ЦСКА и «Ростовом» завершился поражением армейского клуба со счетом 1:2. Игра прошла на стадионе в австрийской коммуне Пеллау, в 55 км от Граца.
Обновлено в 14:06
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Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.
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Обновлено в 05:03
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«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с немецкой Linde
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При взрыве заминированного мотоцикла в Сирии погибли три человека
При взрыве заминированного мотоцикла в сирийском городе Сувейда на юге страны погибли три человека, семеро получили ранения.
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По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
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