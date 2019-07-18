Футбол
Карпин оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться на прежний уровеньЧемпионат 03:34
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в профессиональный футбол нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, в настоящий момент отбывающих наказание в колонии.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:16, Вашингтон
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Инсайдер пояснил неприязнь Кейт Миддлтон к Меган Маркл
Инсайдер, приближенный к королевской семье, пояснил в интервью зарубежным СМИ, почему Кейт Миддлтон испытывает к Меган Маркл чувство неприязни.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Политика
Песков оценил идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею главы Украины Владимира Зеленского сделать проще выдачу гражданства этническим украинцам, проживающим в России, которая появилась после аналогичного предложения Москвы для Донбасса.
Обновлено в 07:59
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Брутальный российский внедорожник Апал-21541 «Сталкер», построенный на базе Lada 4x4, появился в продаже у одного из дилеров Lada в Тольятти.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек
Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.
Обновлено в 01:58
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Украинский телеведущий Евгений Щербаков погиб в Одессе
Журналист упал с 17-го этажа, возбуждено дело об умышленном убийстве В Одессе погиб украинский телеведущий Евгений Щербаков, по факту его гибели возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Гаджеты
Россияне стали чаще приобретать дорогие смартфоны
Жители России стали гораздо чаще приобретать дорогие смартфоны стоимостью свыше 30 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли
Педагог обратилась к Путину в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что получает зарплату в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 06:15
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году
В предыдущей версии через 15 лет число курящих предполагали сократить до 5%, в новой этот показатель оказался на уровне 21%.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области
Обновлено в 08:12
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Приморье
В Шкотовском районе Приморья в столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли шесть человек.
Обновлено в 01:27
Финансы
Нацбанк Украины снизил учётную ставку
Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17,5 до 17%. Как сообщает Liga.net, об этом на брифинге объявил глава НБУ Яков Смолий.
Обновлено в 07:23
Политика
МВД объяснило, за что нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, в каких случаях необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Футбол
Защитник «Крыльев Советов» Рохель переходит в «Тулузу»
Обновлено в 01:25
Общество
Строитель в суде требует от Киркорова 7,5 млн рублей за ремонт дома
Предприниматель, занимавшийся ремонтом дома певца Филиппа Киркорова, подал иск о компенсации более 7,5 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.
Обновлено в 07:33
Происшествия
От ливней в китайском Гуанси пострадали более 810 тыс. человек
Более чем 810 тыс. жителей Гуанси-Чжуанского автономного района Китая пострадали от мощный ливней, не утихавших почти неделю, сообщат 17 июля агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65 человек
В Москве отметили уже 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией из-за отравления едой сети Healthy food.
Обновлено в 07:43
Музыка
Фестиваль «Нашествие» впервые пройдет в четырехдневном формате
Генеральный директор "Мультимедиа Холдинга" и организатор фестиваля Евгения Киселева рассказала, что музыкальный фестиваль "Нашествие" впервые пройдет в четырехдневном формате.
Обновлено в 08:00
Здоровье
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки
Обновлено в 07:58
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Политика
ЕСПЧ признал необоснованными жалобы о смене владельца «Рустави 2»
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными все жалобы "Рустави 2" на возвращение оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу Кибару Халваши, стороннику правящих властей.
Обновлено в 07:06
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Финансы
Российские банки в январе-мае выдали ипотеки на 1 трлн рублей
По данным ЦБ, портфель ипотечных жилищных кредитов за пять месяцев вырос на 7,8%, составив 7,1 триллиона рублей по состоянию на 1 июня.
Обновлено вчера в 07:21
Общество
В Москве в ближайшие часы ожидаются ливень и гроза
Обновлено в 07:21
Политика
В Киеве прокомментировали новое соглашение о перемирии в Донбассе
Договоренность о перемирии в Донбассе с 21 июля впервые предусматривает полный запрет на открытие огня, персональную ответственность и публичное заявление сторон о прекращении огня, сообщил представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.
Обновлено в 06:55