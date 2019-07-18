Футбол
Карпин оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться на прежний уровеньЧемпионат 03:34
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в профессиональный футбол нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, в настоящий момент отбывающих наказание в колонии.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:54, Вашингтон
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
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МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти
Министерством внутренних дел были разработаны методические рекомендации для сотрудников полиции по составлению протоколов административных дел за неуважение к власти, передает "Медиазона".
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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина
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Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии
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Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
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Обновлено в 12:40
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Политика
Путин поручил кабмину разработать программу по безопасности на дорогах
Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров утвердить государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения до 2030 года.
Обновлено в 11:37
Здоровье
Минздрав разъяснил правила ввоза незарегистрированных лекарств
Ввоз и вывоз ограниченного объема наркотических средств или психотропных веществ возможны при наличии медицинских документов, которые подтверждают, что их выписали физическом лицу, пояснили в министерстве.
Обновлено в 12:02
Политика
Генерального директора «Рустави 2» уволили
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
Обновлено в 12:26
Космос
Навигационная система Galileo возобновила работу
Европейская спутниковая навигационная система Galileo восстановила базовые сервисы, об этом сообщает оператор системы Европейский сервисный центр Galileo.
Обновлено в 06:17
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий
Пять партий преодолевают 5%-ный проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Центра Разумкова.
Обновлено в 12:26
Технологии
Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект
Сбербанк внедрил в свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.
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МИД выразил протест из-за американских учителей
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Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму
Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.
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Экономика
Реальные доходы россиян продолжают снижаться
Реальные располагаемые денежные доходы населения России по итогам I полугодия 2019 года сократились на 1,3% в годовом сопоставлении, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
Москва заняла третье место в мире по численности миллиардеров
Москва занимает третье место в мире по числу проживающих в ней долларовых миллиардеров, следует из рейтинга, подготовленного британской компанией Savills на основе данных Forbes.
Обновлено в 06:47
Политика
Нацист Ярош посоветовал Зеленскому не примерять роль «отца нации»
Позорное поведение представителей новой власти на Украине еще может аукнуться президенту Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 06:37
Политика
Украина ввела пошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Украинский кабинет министров ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа.
Обновлено в 12:33
Футбол
ФК «Крылья Советов» сообщил о переходе Рохеля в «Тулузу»
Защитник футбольного клуба "Крылья Советов" Агустин Рохель продолжит карьеру во французской "Тулузе".
Обновлено в 07:16