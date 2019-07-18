Футбол

Карпин оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться на прежний уровеньЧемпионат 03:34

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в профессиональный футбол нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, в настоящий момент отбывающих наказание в колонии.
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Как Кокорин и Мамаев отбывают срок в колонии под Белгородом

Газета.Ru11:38

Карпин оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться на прежний уровень

Чемпионат03:34

Карпин считает, что Кокорин и Мамаев еще могут вернуться на прежний уровень, это зависит от них

Спорт-Экспресс04:03

Карпин: «Кокорин и Мамаев могут вернуться в футбол, если захотят»

Евро-футбол.ру04:02

Карпин оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться на прежний уровень после тюрьмы

Sportbox.RU03:45

Карпин оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться на прежний уровень после тюрьмы

Матч ТВ03:45

Карпин: «Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол, если захотят»

Sport24.ru03:43
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:54, Вашингтон
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Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
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От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе

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В российском МИДе напомнили о необходимости выполнения минских соглашений не только Россией, но и Украиной.
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Происшествия

Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
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Футбол

Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия

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По версии следствия, обвиняемые подложили 16-летнему подростку наркотическое вещество, а потом потребовали 300 тысяч рублей, чтобы не инициировать возбуждение уголовного дела.
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Происшествия

Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии

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Футбол

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Дания одобрила газопровод в Польшу

Первое одобрение от Датского агентства по охране окружающей среды получил проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe.
Обновлено в 12:40
Политика

Путин назвал главное условие урегулирования конфликта в Донбассе

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге рассказал, что является основным условием полноценного урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:37
Политика

Путин поручил кабмину разработать программу по безопасности на дорогах

Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров утвердить государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения до 2030 года.
Обновлено в 11:37
Здоровье

Минздрав разъяснил правила ввоза незарегистрированных лекарств

Ввоз и вывоз ограниченного объема наркотических средств или психотропных веществ возможны при наличии медицинских документов, которые подтверждают, что их выписали физическом лицу, пояснили в министерстве.
Обновлено в 12:02
Политика

Генерального директора «Рустави 2» уволили

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
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Умер итальянский писатель Лучано Де Крешенцо

Обновлено в 11:49
Происшествия

В Мюнхене пропали две россиянки

Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
Обновлено в 12:26
Космос

Навигационная система Galileo возобновила работу

Европейская спутниковая навигационная система Galileo восстановила базовые сервисы, об этом сообщает оператор системы Европейский сервисный центр Galileo.
Обновлено в 06:17
Транспорт

На Крымском мосту завершена укладка рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий

Пять партий преодолевают 5%-ный проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Центра Разумкова.
Обновлено в 12:26
Технологии

Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект

Сбербанк внедрил в свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.
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Политика

МИД выразил протест из-за американских учителей

МИД России выразил протест дипломату из-за заявлений американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму

Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.
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Экономика

Реальные доходы россиян продолжают снижаться

Реальные располагаемые денежные доходы населения России по итогам I полугодия 2019 года сократились на 1,3% в годовом сопоставлении, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
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Общество

Москва заняла третье место в мире по численности миллиардеров

Москва занимает третье место в мире по числу проживающих в ней долларовых миллиардеров, следует из рейтинга, подготовленного британской компанией Savills на основе данных Forbes.
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Нацист Ярош посоветовал Зеленскому не примерять роль «отца нации»

Позорное поведение представителей новой власти на Украине еще может аукнуться президенту Владимиру Зеленскому.
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Политика

Украина ввела пошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Украинский кабинет министров ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа.
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Футбол

ФК «Крылья Советов» сообщил о переходе Рохеля в «Тулузу»

Защитник футбольного клуба "Крылья Советов" Агустин Рохель продолжит карьеру во французской "Тулузе".
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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