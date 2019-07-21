Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценку эпизода с задержанием и избиением болельщиков «Спартака» после матча 2-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону.

Политика Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Футбол Стало известно, сколько Кокорин и Мамаев зарабатывают в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают срок за драки, получат работу в колонии.

Авто Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.

Кино Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит Актер Денис Кмит, который сыграл одну из ролей в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82", умер на 60-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.

Политика РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

Происшествия ФСБ задержала смертника с поясом шахида Сотрудники ФСБ и МВД задержали террориста с поясом смертника. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых органах.

Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.

Экономика «Полюс» в 1-м полугодии увеличил производство золота на 16% Компания сохраняет намерение произвести в 2019 году порядка 2,8 млн унций золота, следует из сообщения "Полюса".

Здоровье Медики назвали причины появления шишек на руках и ногах Доктора утверждают, что гигрома или шишки, появляющиеся на руках и ногах – это доброкачественное новообразование, которое являются капсулой, наполненной жидкостью.

Технологии На широкое внедрение технологии 5G в Европе и России уйдет 10 лет Технология высокоскоростной сотовой связи 5G получит широкое распространение в Европе, в том числе в России, не менее чем через 10 лет, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков Deloitte.

Общество Правила провоза багажа через границу ужесточат Сообщается, что с 19 августа можно будет ввезти не более 5 килограммов фруктов и овощей и не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.

Общество Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях Закон, разрешающий создавать колонии-поселения и исправительные центры для приговоренных к принудительным работам, вступил в силу, его толкование 21 июля опубликовала «Российская газета».

Гаджеты Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.

Происшествия На Невском активисты вывесили баннер-провокацию о полиции Плакат вывесили на доме по Невскому проспекту рядом с Малой Садовой улицей, которая является излюбленным местом оппозиции.

Политика В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.

Шоу-бизнес Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Общество Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.

Происшествия Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.

Политика В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Политика Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.