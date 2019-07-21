Футбол

Карпин оценил инцидент с избиением болельщиков «Спартака»Матч ТВ вчера в 15:07

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 20 июля
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценку эпизода с задержанием и избиением болельщиков «Спартака» после матча 2-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Не красит футбол: Валерий Карпин прокомментировал инцидент с фанатами после матча «Ростов» – «Спартак»

Don2404:17

«Фракция» прокомментировала инцидент с избиением болельщиков «Спартака»

Газета.Ru04:22

Карпин оценил инцидент с избиением болельщиков «Спартака»

Sportbox.RUвчера в 15:07

Карпин — об избиении фанатов «Спартака» в Ростове: «Это не красит наш футбол, с таким надо бороться»

Sport24.ruвчера в 14:52

Карпин оценил инцидент с избиением болельщиков «Спартака»

Матч ТВвчера в 15:07

Главный тренер «Ростова» осудил избиение московских фанатов

Национальная служба новостей01:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:14, Вашингтон
Музыка

Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»

Обновлено в 03:02
Политика

Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано

Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Политика

Партия Зеленского набирает почти 42% голосов на выборах в Раду

Обновлено вчера в 22:04
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол

Стало известно, сколько Кокорин и Мамаев зарабатывают в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают срок за драки, получат работу в колонии.
Обновлено в 03:53
Авто

Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России

В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Кино

Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит

Актер Денис Кмит, который сыграл одну из ролей в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82", умер на 60-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.
Обновлено в 04:35
Политика

РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса

Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Происшествия

ФСБ задержала смертника с поясом шахида

Сотрудники ФСБ и МВД задержали террориста с поясом смертника. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых органах.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Экономика

«Полюс» в 1-м полугодии увеличил производство золота на 16%

Компания сохраняет намерение произвести в 2019 году порядка 2,8 млн унций золота, следует из сообщения "Полюса".
Обновлено в 02:14
Здоровье

Медики назвали причины появления шишек на руках и ногах

Доктора утверждают, что гигрома или шишки, появляющиеся на руках и ногах – это доброкачественное новообразование, которое являются капсулой, наполненной жидкостью.
Обновлено в 04:18
Технологии

На широкое внедрение технологии 5G в Европе и России уйдет 10 лет

Технология высокоскоростной сотовой связи 5G получит широкое распространение в Европе, в том числе в России, не менее чем через 10 лет, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков Deloitte.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

Экс-глава Каменска-Уральского получил 8 лет строгого режима за взятку

Обновлено в 04:22
Происшествия

В Хабаровском крае перевернулся катамаран с детьми

Обновлено вчера в 22:59
Общество

Правила провоза багажа через границу ужесточат

Сообщается, что с 19 августа можно будет ввезти не более 5 килограммов фруктов и овощей и не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.
Обновлено в 01:23
Общество

Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях

Закон, разрешающий создавать колонии-поселения и исправительные центры для приговоренных к принудительным работам, вступил в силу, его толкование 21 июля опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 03:40
Кино

«Мстители. Финал» стал самым кассовым фильмом в истории

Картина побила рекорд предыдущего лидера — «Аватара» Джеймса Кэмерона, продержавшегося 10 лет (2,78 млрд. долларов).
Обновлено в 04:17
Гаджеты

Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп

Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.
Обновлено в 04:07
Происшествия

На Невском активисты вывесили баннер-провокацию о полиции

Плакат вывесили на доме по Невскому проспекту рядом с Малой Садовой улицей, которая является излюбленным местом оппозиции.
Обновлено в 04:54
Политика

В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения

Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика

Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400

Обновлено в 05:01
Общество

Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников

Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 00:41
Политика

В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 02:51
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 11:13
Финансы

Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей

Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное