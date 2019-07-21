с чего всё началось

Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена». Инцидент произошёл в подтрибунном помещении гостевого сектора после завершения игры.

ОМОН избил болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом»

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Политика Мэй проведет заседание комитета COBRA из-за задержания Ираном танкера Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник, 22 июля, провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Политика ЦИК Украины обработал треть бюллетеней Кандидаты от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" выигрывают в 117 одномандатных округах, свидетельствуют данные ЦИК Украины по данным 33% протоколов.

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