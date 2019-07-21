Футбол
ОМОН избил болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом»News.ru вчера в 06:45
Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена». Инцидент произошёл в подтрибунном помещении гостевого сектора после завершения игры.
Читать в источнике
Оценить217
с чего всё началось
Российская премьер-лига заявила, что полицейские и сотрудники стадиона вели себя во время матча корректно, однако некоторые болельщики неоднократно использовали пиротехнику, часть из которой бросили в сторону стюардов.Дождьвчера в 06:05
Подробнее о событии
Показать все источники
В соцсетях появилось видео столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом на «Ростов-Арене»
Donnews.ru20 июля в 18:13
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика
Мэй проведет заседание комитета COBRA из-за задержания Ираном танкера
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник, 22 июля, провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Петербург разделит с Челябинском саммиты ШОС и БРИКС
Обновлено 19 июля в 15:28
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Кино
Фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 16:57
Политика
ЦИК Украины обработал треть бюллетеней
Кандидаты от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" выигрывают в 117 одномандатных округах, свидетельствуют данные ЦИК Украины по данным 33% протоколов.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева повеселились на своей свадьбе
Несколько дней назад стало известно о том, что Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева отправились в загс, чтобы узаконить отношения.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Принц Джордж Кембриджский отметит свое шестилетие в кругу семьи
Джордж Александр Луи отпразднует шестилетие со своими братьями и сестрами в загородном поместье семьи Анмер Холл, в Норфолке.
Обновлено вчера в 21:17
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Экономика
Объем «свободных денег» россиян в июне вырос на 11,4%
Объем "свободных денег" у граждан РФ в прошлом месяце стал больше на 11,4% по сравнению с майским показателем.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Политика
Президент Казахстана: «Социализм не умер»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал китайскую модель социализма в части социального равенства.
Обновлено в 01:10
Общество
Природные пожары: в Оренбуржье ещё в одном районе ввели режим ЧС
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Пенс рассказал о деталях и проблемах лунной миссии США
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Дым от красноярских пожаров задержится в Кузбассе до конца недели
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Обновлено в 00:04
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщили РБК в справочной НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 01:49
Наука
Ученые впервые измерили теплопередачу одной молекулы
Исследователи из Мичиганского университета впервые поставили эксперимент, в котором измерили передачу тепла через одну молекулу.
Обновлено 19 июля в 13:29
Футбол
Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
«Реал» согласился продать Хамеса Родригеса в «Атлетико»
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Российские штурмовики приняли участие в учениях киргизских военных
Четыре российских штурмовика Су-25СМ приняли участие в учениях киргизских военных "Сары-Таш - 2019".
Обновлено в 00:58
Политика
Синдзо Абэ решил заключить мирный договор с Россией до 2021 года
Синдзо Абэ обсуждал вопрос мирного договора с президентом РФ Владимиром Путиным во время Восточного экономического форума.
Обновлено в 01:55