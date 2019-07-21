Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» и ОМОНаUgpressa.ru вчера в 04:30
На «Ростов-Арене» фанаты «Спартака» столкнулись с ОМОНом после состоявшегося матча второго тура РПЛ между командами «Ростов» и «Спартак» на стадионе "Ростов-Арена".
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с чего всё началось
Российская премьер-лига заявила, что полицейские и сотрудники стадиона вели себя во время матча корректно, однако некоторые болельщики неоднократно использовали пиротехнику, часть из которой бросили в сторону стюардов.Дождьвчера в 06:05
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Появилось видео начала драки болельщиков «Спартака» и ОМОНа на «Ростов Арене»
Блокнот Ростов-на-Дону03:18
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Экономика
Трое уральских бизнесменов вошли в топ-50 самых богатых людей России
Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Дмитрий Пумпянский вошли в топ-50 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes.
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Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
Состояние российской актрисы Инны Чуриковой остается по-прежнему тяжелым.
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Финансы
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
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Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
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В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
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Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте организации.
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Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
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Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
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Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости
В рамках Hyperloop Pod команды студентов-инженеров пробуют разогнать прототипы капсул Hyperloop в тестовой трубе.
Обновлено в 03:13
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Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда
Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
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Общество
Часть долгостроев в Челябинске отправят под снос
Глобальная цель всей работы — избавить Челябинск от долгостроев, но глава города Наталья Котова попросила строить более реалистичные планы, чтобы уже в ближайшее время можно было достигнуть результата.
Обновлено в 02:51
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Гаджеты
Лидер Huawei резко прокомментировал конфликт между США и Китаем
Генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) в интервью YahooFinance ответил на множество вопросов, которые касались проблем, возникших у компании в результате торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
Движение четырех пассажирских поездов сообщением Москва-Воркута, Воркута-Москва, Усинск-Сыктывкар и Сыктывкар-Усинск с более 450 пассажирами задерживается из-за схода железнодорожных вагонов с углем в Коми, сообщает региональное управление МЧС в понедельник.
Обновлено в 02:54
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 02:51
Происшествия
На озере Фигурное восьмилетний мальчик разбился на чужом гидроцикле
В понедельник, 22 июля, стало известно, что накануне вечером восьмилетний мальчик попал в больницу Петербурга в тяжёлом состоянии.
Обновлено в 03:19
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено 20 июля в 03:00
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Здоровье
Сотни новосибирцев пожаловались в МЧС на смог
Обновлено в 00:08
Кино
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории
Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Футбол
Мане пропустит матч за Суперкубок Англии
Нападающий футбольного клуба "Ливерпуль" Садио Мане не примет участия в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Митинг в поддержку оппозиции в Москве собрал десятки тысяч человек
В Москве прошел митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено 20 июля в 11:14
Шоу-бизнес
Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллиардером
СМИ сообщили о помолвке бывшей жены Романа Абрамовича. Дарья Жукова скоро снова выйдет замуж.
Обновлено в 02:00