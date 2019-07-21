с чего всё началось

На «Ростов-Арене» фанаты «Спартака» столкнулись с ОМОНом после состоявшегося матча второго тура РПЛ между командами «Ростов» и «Спартак» на стадионе "Ростов-Арена".

На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» и ОМОНа

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Происшествия Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым Состояние российской актрисы Инны Чуриковой остается по-прежнему тяжелым.

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Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

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Кино Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.

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Происшествия На озере Фигурное восьмилетний мальчик разбился на чужом гидроцикле В понедельник, 22 июля, стало известно, что накануне вечером восьмилетний мальчик попал в больницу Петербурга в тяжёлом состоянии.

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Политика На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".

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Происшествия Митинг в поддержку оппозиции в Москве собрал десятки тысяч человек В Москве прошел митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.