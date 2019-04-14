Футбол
Карпин обыграл «Спартак» в РостовеЕвро-футбол.ру 13:56
Центральным матчем завершился 23-й тур чемпионата России. Две команды Валерия Карпина сыграли в Ростове.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:26, Ашберн
Политика
Джулиан Ассанж раскалывает Америку
Основателя WikiLeaks считают предателем и героем Вопрос о том, как поступить с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем, покинувшим посольство Эквадора в Лондоне и ожидающим решения суда в тюрьме Belmarsh, грозит вызвать новый конфликт в США.
Обновлено в 13:15
Политика
Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Бомбу времен Второй мировой войны нашли во Франкфурте
Обновлено 12 апреля в 12:43
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Кино
Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
ПВО Сирии сбило несколько ракет Израиля
Часть снарядов все-таки попали в цель Сирийскими системами ПВО сбито несколько израильских ракет, сообщает Regnum со ссылкой на SANA.
Обновлено вчера в 01:36
Происшествия
Катание Ассанжа на скейте в посольстве попало на видео
Испанское издание El País опубликовало видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне, где последние семь лет жил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным
Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Политика
КНДР рассматривает возможность покупки у России двух самолётов
КНДР рассматривает возможность покупки двух российских гражданских самолётов, этот вопрос обсуждался во время встречи делегации Госдумы с замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Илем.
Обновлено в 15:05
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Отец Бутиной понадеялся на ее скорое возвращение домой
Валерий Бутин, отец россиянки Марии Бутиной, которая с июля прошлого года находится в американской тюрьме, обратился к российскому правительству с просьбой оказать финансовую помощь его дочери для погашения задолженности перед адвокатами.
Обновлено в 11:00
Космос
OSIRIS-REx показал груды валунов на поверхности Бенну
Межпланетная станция OSIRIS-REx прислала новые снимки, на которых видно множество камней, усеивающих поверхность Бенну: в их числе один из самых больших валунов в северном полушарии астероида и крупная скала, уходящая вглубь поверхности к югу от экватора.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".
Обновлено в 11:02
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
"Экскурсионный автобус с детьми, следовавший из Рязани в Тулу, съехал в кювет и перевернулся", - сказал источник.
Обновлено в 15:55
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено в 14:28
Технологии
Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»
Обновлено вчера в 09:50
Общество
В Чикаго отменили более 600 авиарейсов из-за снежной бури
Свыше 600 авиарейсов отменены в двух аэропортах американского города Чикаго в связи со снежной бурей, которая обрушилась на штат Иллинойс.
Обновлено в 16:15
Недвижимость
В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено в 14:58
Космос
Причиной осушения Марса могли стать пылевые бури
Обновлено вчера в 12:29
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Гаджеты
На OnePlus 6T запустили Windows 10 и Call of Duty: Modern Warfare 2
Нидерландский разработчик Бас Тиммер, известный под псевдонимом NTAuthority, смог-таки запустить Windows 10 на смартфоне OnePlus 6T.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Один человек погиб и 22 пострадали в ДТП с автобусом в Англии
Один человек погиб, еще 22 пострадали в ДТП с двухэтажным автобусом и двумя машинами в Англии.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
Военный совет Судана освободил от должности посла в США
Переходный военный совет Судана отстранил от занимаемой должности посла в США.
Обновлено в 16:20
Политика
Порошенко заявил об увольнении замглавы внешней разведки Семочко
Президент Украины Петр Порошенко заявил об увольнении заместителя главы СВР Сергея Семочко. Соответствующую информацию приводит РИА Новости.
Обновлено в 11:19
Политика
Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии
По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии.
Обновлено в 13:35