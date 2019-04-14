Футбол
Карпин обыграл «Спартак» в РостовеЕвро-футбол.ру вчера в 13:56
Центральным матчем завершился 23-й тур чемпионата России. Две команды Валерия Карпина сыграли в Ростове.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:36, Ашберн
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы
Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Экономика
Опрос: каждый четвертый россиянин не откладывает на «черный день»
Сравнение с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2008 году, показывает, что россияне стали реже откладывать сбережения: в 2008 году доля тех, у кого есть сбережения, составляла 72%, отмечает Superjob.
Обновлено в 00:33
Экономика
Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП
Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:19
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате
Обновлено вчера в 17:52
Политика
В Японии назвали сухой закон одной из причин распада СССР
Введение сухого закона в 1985 году стало одним из факторов, которые привели к распаду Советского Союза, считает японский журналист Мититака Хаттори.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ
Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Хоккей
Хоккеистки сборной Канады впервые в истории не вышли в финал ЧМ
Обновлено 13 апреля в 11:55
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Переходный Военный совет освободил от должности посла Судана в США
Переходный военный совет Судана освободил от должности суданского посла Мухаммада Ата Аббаса в США и посла в Швейцарии Мустафу Османа Исмаила, заявил официальный представитель совета Шамс ад-Дин Кабаши Ибрагим в телевизионном обращении.
Обновлено вчера в 16:09
Музыка
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено 13 апреля в 08:21
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Пятнадцатилетнего школьника застрелили возле дороги в мордовском селе Большие Березники из проезжавшей машины, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Отец Бутиной надеется на поддержку России в вопросе погашения долгов
Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах Марии Бутиной, выразил надежду на государственную поддержку России в вопросе погашения задолженности дочери перед адвокатами.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
В Финляндии проходят парламентские выборы
Выборы в Эдускунту (парламент страны) проходят в Финляндии. За 200 мест борются 2,5 тыс. кандидатов от 19 партий.
Обновлено вчера в 07:24
Космос
Первый полет самого большого в мире самолета сняли на видео
В интернете появилось видео первого полета самого большого в мире самолета.
Обновлено 13 апреля в 14:12
Футбол
Карпин: «Ростов» должен всегда играть так, как играл со «Спартаком»
"Ростов" в воскресенье в матче 23-го тура обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Обновлено в 00:10
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Авто
Fiat, Lancia и Abarth собрали в новой сокровищнице
Называется это Heritage HUB, новое пространство, где FCA решила собрать легендарные автомобили различных брендов.
Обновлено в 01:03
Общество
Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард
Обновлено вчера в 15:23
Культура
Рудковская высказалась о замене музыки в номере сына Плющенко
Продюсер Яна Рудковская высказалась относительно ситуации с выступлением в Японии их общего с фигуристом Евгением Плющенко сына, передает Hello.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей
Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Forbes составил рейтинг самых богатых семей Кремля и Белого дома
Журнал Forbes составил список 20 богатейших семей Кремля и Белого дома на основе деклараций о доходах чиновников за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:49