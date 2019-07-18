Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин рассказал о клубе, который никогда не стал бы тренировать, сообщает Sport24.

Карпин никогда бы не стал тренировать ЦСКА

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