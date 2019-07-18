Футбол
Карпин никогда бы не стал тренировать ЦСКАГазета.Ru 11:40
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин рассказал о клубе, который никогда не стал бы тренировать, сообщает Sport24.
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Стала известна причина вражды Меган Маркл и Кейт Миддлтон
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В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
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В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
Обновлено в 10:40
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Обновлено вчера в 21:52
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.
Обновлено вчера в 06:24
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Компания Fujifilm объявила, что в конце сентября 2019 года в линейке сменных объективов с креплением X появится компактная и легкая модель с пятикратным зумом и постоянной максимальной диафрагмой.
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Исследования показывают, что в подростковом возрасте успеваемость мальчиков и девочек в математике находится примерно на одном уровне, при этом девочки заметно превосходят мальчиков в гуманитарных специальностях (языке и литературе), что дает им преимущество при выборе профессий, связанных с гуманитарными науками.
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Главу Минстроя Астраханской области арестовали
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В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек
Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных.
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Путин назвал главное условие урегулирования конфликта в Донбассе
Президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге рассказал, что является основным условием полноценного урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:37