Футбол
Карпин назвал лучшего тренера и игрока в миреСпорт-Экспресс 08:46
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что считает рулевого "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолу лучшим специалистом в мире на данный момент. Он также добавил, что лучшим футболистом планеты является форвард "Барселоны" Лионель Месси.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Забайкалье пойдут под суд члены ОПГ, совершившие 17 убийств
Банда действовала на территории региона в 1995-2005 годах. За это время члены ОПГ совершили не менее 17 убийств.
Обновлено в 04:34
Спорт
Кихира побила мировой рекорд на командном ЧМ
Японская фигуристка Рика Кихира установила новый мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:18
Здоровье
Ученые назвали главный ночной симптом рака
Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Общество
Симоньян рассказала, почему момент ареста Ассанжа сняли только Ruptly
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеоагентство Ruptly было единственным СМИ, которое сняло момент ареста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, представителей других СМИ в этот момент на месте не было.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад
Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Судья Якубаев, которого проверяет СК, ушел в отставку
Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, которого проверяет СК РФ, ушел в отставку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 08:55
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Обновлено в 08:00
Технологии
Telegram запустил закрытое тестирование блокчейн-платформы
Telegram запустил закрытое тестирование блокчейн-платформы TON для нескольких команд блокчейн-разработчиков в разных странах, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителей двух российских компаний, получивших доступ к тестированию.
Обновлено в 08:04
Политика
Казахстан может вывести город Байконур из-под аренды России
Казахстан рассматривает вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся
«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Воронеже бизнесмен намеренно сбил курсанта
Полицейские задержали водителя иномарки, который сбил курсанта воронежского филиала Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС.
Обновлено вчера в 07:20
Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефти
С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти не осуществлялись.
Обновлено вчера в 20:59
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Google Docs впервые стал правильно редактировать документы MS Office
Пока не для всех Новые правила работы Google Docs с документами, таблицами и презентациями Microsoft Office включают в себя лишь одно ограничение – они пока не распространяются на обычных пользователей.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Политика
Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН
Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест на три дня
Суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест на три дня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Политика
Президент Эквадора объяснил, почему отказал Ассанжу в убежище
«Эквадор принял решение отказать Джулиану Ассанжу в дипломатическом убежище, поскольку он неоднократно нарушал международные конвенции и протокол повседневной жизни», — заметил Морено.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
44-летняя экс-жена Марата Башарова спровоцировала слухи о беременности
Бывшая жена Марата Башарова пришла на премьеру с нынешним мужем Артемом Ильясовым и с трудом скрывала округлившийся живот.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Космос
«Роскосмос» объявил о переносе запусков станций «Луна-26» и «Луна-27»
Российские межпланетные станции «Луна-26» и «Луна-27», запуск которых планировался в 2023 и 2024 годах, будут запущены на год позже — в 2024 и 2025 годах соответственно.
Обновлено в 09:11
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Политика
ПАСЕ призвала Россию назначить делегацию и заплатить взносы
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:59
Экономика
Nord Stream 2 AG уложила 1000 км «Северного потока — 2»
Обновлено в 08:26
Театры
Названы победители театрального конкурса «Полюс. Золотой сезон»
По данным пресс-службы, эксперты поставили на первое место спектакль Радиона Букаева "Просто так" Лесосибирского драматического театра "Поиск".
Обновлено в 09:00