Футбол
Карпин: кубковая победа над «Зенитом» никак не помогает «Ростову»
Карпин: кубковая победа над «Зенитом» никак не помогает «Ростову»Чемпионат11:09
Себастьян Дриусси
|12′
Зенит
Расстановка 3‑5‑2
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
23
Мевля
21
Ерохин
14
Кузяев
20
Мак
33
Эрнани
5
Паредес
22
Дзюба
11
Дриусси
30
Песьяков
4
Паршивлюк
6
Сигурдссон
15
Ингасон
3
Вилюш
84
Гацкан
7
Юсупов
8
Гулиев
77
Скопинцев
10
Зуев
9
Сигурдарсон
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что победа в матче Кубка России с «Зенитом» не имеет никакого значения в сегодняшней игре с клубом из Санкт-Петербурга.
Чемпионат11:09
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