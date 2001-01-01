Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (2:1).

Карпин: хотелось бы иметь в «Ростове» Месси, Роналду, Азара

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