Футбол

Карпин: хотелось бы иметь в «Ростове» Месси, Роналду, АзараЧемпионат 14:36

Ростов — Рубин
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
15′
Евгений Марков
Элдор Шомуродов
29′
44′
Вячеслав Подберезкин
Хвича Кварацхелия
Данил Глебов
Александр Зуев
76′
Александр Саплинов
87′
88′
Евгений Башкиров
Камиль Закиров
89′
Бека Микелтадзе
Никита Макаров
Алексей Ионов
Арсений Логашов
90′
Элдор Шомуродов
90′+2′
Александр Саплинов
Александр Долгов
90′+2′
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (2:1).
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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