Футбол
Карпин: хотелось бы иметь в «Ростове» Месси, Роналду, АзараЧемпионат 14:36
|15′
Евгений Марков
Элдор Шомуродов
|29′
|44′
Вячеслав Подберезкин
Хвича Кварацхелия
Данил Глебов
Александр Зуев
|76′
Александр Саплинов
|87′
|89′
Бека Микелтадзе
Никита Макаров
Алексей Ионов
Арсений Логашов
|90′
Элдор Шомуродов
|90′+2′
Александр Саплинов
Александр Долгов
|90′+2′
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
1
Бабурин
34
Козлов
28
Чернов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
25
Логашов
7
Еременко
23
Зуев
17
Норманн
47
Долгов
14
Шомуродов
22
Дюпин
3
Плиев
80
Сорокин
33
Данченко
69
Степанов
6
Башкиров
21
Кварацхелия
10
Коновалов
11
Давиташвили
20
Марков
59
Макаров
Рубин
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (2:1).
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Валерий Карпин: «Сейчас у „Ростова“ отходняк после нервного матча с „Рубином“»
Спорт БИЗНЕС Online14:21
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:10, Ашберн
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