Футбол
Валерий Карпин рассказал о нервной игре «Ростова» с «Рубином»Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 02:54
|15′
Евгений Марков
Элдор Шомуродов
|29′
|44′
Вячеслав Подберезкин
Хвича Кварацхелия
Данил Глебов
Александр Зуев
|76′
Александр Саплинов
|87′
|88′
Евгений Башкиров
Камиль Закиров
|89′
Бека Микелтадзе
Никита Макаров
Алексей Ионов
Арсений Логашов
|90′
Элдор Шомуродов
|90′+2′
Александр Саплинов
Александр Долгов
|90′+2′
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
1
Бабурин
34
Козлов
28
Чернов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
25
Логашов
7
Еременко
23
Зуев
17
Норманн
47
Долгов
14
Шомуродов
22
Дюпин
3
Плиев
80
Сорокин
33
Данченко
69
Степанов
99
Закиров
21
Кварацхелия
10
Коновалов
11
Давиташвили
20
Марков
59
Макаров
Рубин
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин после победы над казанским «Рубином» признался, что эта игра далась ему очень нелегко.
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«Месси, Роналду, Азар». Карпин пошутил о футболистах, с которыми «Ростов» будет бороться за чемпионство
Спорт-Экспрессвчера в 14:57
Валерий Карпин: «Сейчас у „Ростова“ отходняк после нервного матча с „Рубином“»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 14:21
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
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