Футбол

Валерий Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи
КП - Ростов-на-Дону
07:11

В конце игры главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин на эмоциях толкнул резервного арбитра, за что был удален.
КП - Ростов-на-Дону07:11

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Карпин – о дисквалификации на шесть матчей: Все довольны, все счастливы

Советский спорт08:55

Карпин прокомментировал решение КДК по шестиматчевой дисквалификации

Sport24.ru08:49

Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок арбитра

Sportbox.RU06:23

Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок арбитра

Матч ТВ06:23

Карпин дисквалифицирован на 6 матчей

Спорт-Экспресс06:07

Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи, три из них – условно

Чемпионат06:06

Ненависть, грязь, драки или самые грубые матчи российского чемпионата

Евро-футбол.рувчера в 06:10
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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