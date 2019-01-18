Футбол

Карпин: будущее покажет, как Ерёменко проявит себя в «Ростове»Чемпионат 07:25

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал переход в клуб бывшего полузащитника московского «Спартака» Романа Ерёменко.
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Карпин заявил, что Ерёменко, скорее всего, не сыграет со «Спартаком» на турнире в Катаре

RT на русском08:40

Валерий Карпин: «Воздержусь от оценок перспектив перехода Еременко в „Ростов“»

Матч ТВ07:44

Карпин: «Еременко на 99,9% не сыграет со „Спартаком“ в Катаре»

Sport24.ru06:18

Карпин: будущее покажет, как Ерёменко проявит себя в «Ростове»

Чемпионат07:25

Карпин заявил, что Еременко не сыграет со «Спартаком» в Катаре

Газета.Ru07:22

Карпин - давний фанат Еременко. Судите сами

Спорт-Экспресс06:25

Валерий Карпин: Будущее покажет, как Еременко проявит себя в «Ростове»

Советский спорт07:33
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Происшествия

В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании

Обновлено в 09:52
Авто

В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera

Обновлено в 10:46
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Авто

Ford Mondeo наконец-то обновился

Обновлено в 05:54
Недвижимость

У главы «Почты России» нашли квартиру за миллиард рублей

По информации на сайте проекта, стоимость квартир в жилом комплексе начинается от 124 миллионов рублей.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34

«Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась», – уточнили в Минобороны.
Обновлено в 09:12
Политика

Германия объявила Керченский пролив свободным

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в Москву подтвердил, что корабли беспрепятственно проходят через Керченский пролив.
Обновлено в 06:26
Транспорт

Построен первый километр железной дороги на подходе к Крымскому мосту

Строители уложили первый километр железнодорожного пути на подходе к Крымскому мосту.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Один из столкнувшихся в небе Су-34 уцелел

Обновлено в 03:48
Происшествия

Полиция Норвегии задержала россиянина по подозрению в теракте

Нападение с ножом на женщину в Осло, совершенное в минувший четверг, расследуется как возможный теракт, по подозрению в совершении преступления задержан россиянин.
Обновлено в 09:29
Общество

Патриарх Кирилл получил звание почётного профессора РАН

Обновлено в 08:30
Авто

Mercedes-Benz остановил сборку микроавтобусов на ГАЗе

Выпуск приостановлен из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 01:34
Космос

«Энергомаш» опроверг наличие дефекта в двигателях «Ангары»

Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» опровергло публикации СМИ о дефекте в двигателях ракеты «Ангара» РД-191.
Обновлено в 08:08
Авто

Volvo заменит V40 купе-кроссовером

Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Авто

УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Авто

Hyundai начнет выпускать машины с российскими двигателями

Обновлено в 08:26
Происшествия

Лесли и Рыбку задержали в Шереметьево

Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще двоих фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе задержали по прилету в аэропорт Шереметьево после депортации из Таиланда, сообщила супруга Лесли журналистам.
Обновлено вчера в 17:34
Общество

«Кровавая Луна»: как пройдет затмение 21 января

Обновлено в 10:26
Культура

Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 05:55
Происшествия

После столкновения двух Су-34 возбуждено уголовное дело

Военное следственное управление Следственного комитета по Тихоокеанскому флоту возбудило уголовное дело по факту крушения двух истребителей Су-34, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 10:19
Происшествия

На магистральном газопроводе в Ленобласти произошел взрыв

В Тихвинском районе Ленинградской области неподалеку от деревни Овино произошел взрыв на магистральном газопроводе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 08:10
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Авто

Nissan представил седан Altima на гусеницах

Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Происшествия

Женщина погибла в Москве из-за падения на нее снега с крыши

Женщина умерла в Москве после того, как на нее упала глыба снега во время проведения работ по очистке крыши.
Обновлено в 10:32
Наука

Найдена старейшая в мире таблица Менделеева

Обновлено в 03:10
Политика

Соловьев раскритиковал Чубайса за лень и непонимание

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции "Вести FM" раскритиковал главу Роснано Анатолия Чубайса за его слова об энергоэффективности экономики.
Обновлено в 09:10
Космос

Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Обновлено в 02:05
Происшествия

ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий данные о деятельности террористов.
Обновлено в 01:03
Наука

Ученые раскрыли одну из причин ожирения

Ученые из Кембриджского университета и детской больницы Лос-Анджелеса (США) пришли к выводу, что белковые молекулы семафорины, присутствующие в большом количестве в развивающемся у плода гипоталамусе, влияют на набор веса.
Обновлено в 07:08
Авто

Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%

Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
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Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист, атакующий полузащитник. Выступал в сборной Финляндии. Чемпион Украины, двукратный обладатель Суперкубка Украины, обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, чемпион России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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